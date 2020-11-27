Яхин не выступил на этапе Кубка мира в Финляндии из-за коронавируса
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россиянин Эрнест Яхин не смог принять участие в соревнованиях в рамках этапа Кубка мира по лыжному двоеборью в Рука (Финляндия) в пятницу
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россиянин Эрнест Яхин не смог принять участие в соревнованиях в рамках этапа Кубка мира по лыжному двоеборью в Рука (Финляндия) в пятницу
Яхин не был допущен к соревнованиям в соответствии с регламентом Международной федерации лыжного спорта (FIS) после того, как сдал положительный тест на коронавирус.
Победу в пятницу одержал норвежец Ярл Магнус Риибер.
Этап в Рука продлится до 29 ноября. Следующий старт в рамках Кубка мира запланирован на 19 декабря в Рамзау (Австрия).