Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь
Сибирь
00
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Вердер
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Нефтехимик
64
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Леванте
Все события
Фоторепортажи
23Скончался Диего Марадона
8«Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»
19:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Яхин не выступил на этапе Кубка мира в Финляндии из-за коронавируса

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россиянин Эрнест Яхин не смог принять участие в соревнованиях в рамках этапа Кубка мира по лыжному двоеборью в Рука (Финляндия) в пятницу из-за заражения коронавирусом, сообщается на сайте Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Наверх
COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

Яхин не был допущен к соревнованиям в соответствии с регламентом Международной федерации лыжного спорта (FIS) после того, как сдал положительный тест на коронавирус.

Победу в пятницу одержал норвежец Ярл Магнус Риибер.

Этап в Рука продлится до 29 ноября. Следующий старт в рамках Кубка мира запланирован на 19 декабря в Рамзау (Австрия).

 Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Дзюба описал тренера сборной России одним словом
Русская рулетка. От россиян в биатлоне не ждем ничего хорошего
Первое место «Милана» - не случайность. Златан - феномен
Моуринью зарубится с Лэмпардом и другие: Топ-5 ставок выходных
Почему фигуристки РФ выиграют от поднятия минимального возраста
Куман выразил готовность пойти на снижение зарплаты в «Барсе»
Грустная таблица коэффициентов УЕФА. У РФ между плохо и ужасно
Экс-футболист сборной Англии возобновил карьеру в 38 лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь