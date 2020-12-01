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15:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Норвегии по лыжным гонкам снялась с Кубка мира до конца 2020 года

Сборная Норвегии по лыжным гонкам снялась с этапов Кубка мира до Рождества.

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Источник: AFP 2020

Об этом сообщает издание NRK. Таким образом, норвежские лыжники не выступят на этапах в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия).

«Это сложное решение, но после внутренних дискуссий мы убедились, что это правильно, учитывая текущую ситуацию», — сообщил глава комитета по лыжным гонкам Торбьорн Скогстад.

Напомним, первым о снятии с этих этапов объявил трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Затем его примеру последовал двукратный чемпион мира Эмиль Иверсен.

После первого этапа первую тройку в личном зачёте составляют Клебо, россиянин Александр Большунов и Иверсен, на счету которых 296, 257 и 219 очков соответственно.

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