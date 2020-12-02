Сборные Швеции и Финляндии снялись с этапов Кубка мира по лыжным гонкам в 2020 году
ХЕЛЬСИНКИ, 2 декабря. /ТАСС/. Сборная Финляндии по лыжным гонкам пропустит два декабрьских этапа Кубка мира
ХЕЛЬСИНКИ, 2 декабря. /ТАСС/. Сборная Финляндии по лыжным гонкам пропустит два декабрьских этапа Кубка мира
В декабре запланированы этапы Кубка мира в швейцарском Давосе (
«Руководство тренерского штаба сборной Финляндии по лыжным гонкам совместно с экспертами в медицинской сфере приняло решение об отказе от участия команды в этапах в Давосе и Дрездене
Решение об участии в соревнованиях в 2021 году будет принято позже, добавили в организации.
Об аналогичном решении в среду заявила Ассоциация лыжного спорта Швеции, о возможности участия в многодневке «Тур де Ски» ассоциация объявит позднее. Ранее о пропуске декабрьских этапов объявила также сборная Норвегии после заявлений олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо и двукратного чемпиона мира Эмиля Иверсена.