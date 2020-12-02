Сборные Швеции и Финляндии снялись с этапов Кубка мира по лыжным гонкам в 2020 году

В декабре запланированы этапы Кубка мира в швейцарском Давосе ( 12—13 декабря ) и германском Дрездене ( 19—20 декабря ).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--88a10505db81d5205410" data-vnd="88a10505db81d5205410" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=88a10505db81d5205410" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Руководство тренерского штаба сборной Финляндии по лыжным гонкам совместно с экспертами в медицинской сфере приняло решение об отказе от участия команды в этапах в Давосе и Дрездене из-за ситуации с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Решение об участии в соревнованиях в 2021 году будет принято позже, добавили в организации.