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14:44 (мск), источник: ТАСС

Сборные Швеции и Финляндии снялись с этапов Кубка мира по лыжным гонкам в 2020 году

ХЕЛЬСИНКИ, 2 декабря. /ТАСС/. Сборная Финляндии по лыжным гонкам пропустит два декабрьских этапа Кубка мира из-за ситуации с коронавирусом в мире. Об этом сообщила в среду Ассоциация лыжного спорта страны.

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Источник: AP 2020

В декабре запланированы этапы Кубка мира в швейцарском Давосе (12—13 декабря) и германском Дрездене (19—20 декабря).

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«Руководство тренерского штаба сборной Финляндии по лыжным гонкам совместно с экспертами в медицинской сфере приняло решение об отказе от участия команды в этапах в Давосе и Дрездене из-за ситуации с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Решение об участии в соревнованиях в 2021 году будет принято позже, добавили в организации.

Об аналогичном решении в среду заявила Ассоциация лыжного спорта Швеции, о возможности участия в многодневке «Тур де Ски» ассоциация объявит позднее. Ранее о пропуске декабрьских этапов объявила также сборная Норвегии после заявлений олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо и двукратного чемпиона мира Эмиля Иверсена.

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