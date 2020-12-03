Крамер: Сборная России по лыжным гонкам может отказаться от участия в «Тур де Ски»

«На данный момент мы не знаем, что будем делать с “Тур де Ски”, — сказал Крамер. — Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) должна продумать дальнейшие шаги: должна ли “Тур де Ски” проводиться только в одной стране и, например, могут ли все соревнования проходить в Валь-ди-Фьемме».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--23516159c86a78e8dd61" data-vnd="23516159c86a78e8dd61" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=23516159c86a78e8dd61" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались от участия в декабрьских этапах Кубка мира из-за ситуации с коронавирусом в мире. Решение об участие в «Тур де Ски» они примут позднее.

«Конечно, возможный отказ сборных Норвегии, Швеции и других крупных стран может повлиять на наше участие в “Тур де Ски”. Мы хотим соревноваться с лучшими спортсменами, чтобы не только команда России выступала против всего остального мира. Должны быть задействованы все лучшие спортсмены. Надеюсь, что FIS подумает об этом и найдет хорошее решение», — добавил специалист.