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13:30 (мск), источник: ТАСС

Крамер: Сборная России по лыжным гонкам может отказаться от участия в «Тур де Ски»

ТАСС, 3 декабря. Сборная России по лыжным гонкам не приняла окончательного решения об участии в многодневке «Тур де Ски». Об этом заявил тренер российской команды Маркус Крамер, комментарий которого приводит норвежское издание VG.

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Источник: РИА "Новости"

«На данный момент мы не знаем, что будем делать с “Тур де Ски”, — сказал Крамер. — Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) должна продумать дальнейшие шаги: должна ли “Тур де Ски” проводиться только в одной стране и, например, могут ли все соревнования проходить в Валь-ди-Фьемме».

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Ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались от участия в декабрьских этапах Кубка мира из-за ситуации с коронавирусом в мире. Решение об участие в «Тур де Ски» они примут позднее.

«Конечно, возможный отказ сборных Норвегии, Швеции и других крупных стран может повлиять на наше участие в “Тур де Ски”. Мы хотим соревноваться с лучшими спортсменами, чтобы не только команда России выступала против всего остального мира. Должны быть задействованы все лучшие спортсмены. Надеюсь, что FIS подумает об этом и найдет хорошее решение», — добавил специалист.

Старт «Тур де Ски» запланирован на 1 января.

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