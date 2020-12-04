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12:12 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Черноусов получил гражданство Швейцарии

ТАСС, 4 декабря. Бронзовый призер Олимпиады в Сочи российский лыжник Илья Черноусов получил гражданство Швейцарии. Об этом спортсмен сообщил в своем аккаунте в Instagram.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в мае разрешила Черноусову выступать за сборную Швейцарии, однако процесс предоставления ему гражданства страны затянулся, в связи с чем его дебют за новую команду был отложен.

«Я счастлив сообщить, что получил гражданство Швейцарии и буду выступать за Langlaufclub Bual Lantsch (спортивный клуб в Швейцарии — прим. ТАСС)», — написал Черноусов.

Черноусову 34 года. Помимо бронзовой медали Олимпийских игр 2014 года, в его активе бронза чемпионата мира и две победы на этапах Кубка мира. Супругой Черноусова является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, на Играх в Сочи она завоевала серебро в индивидуальной гонке. Пара воспитывает двух дочерей.

Второй этап Кубка мира сезона-2020/21 пройдет в швейцарском Давосе с 12 по 13 декабря.

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