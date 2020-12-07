FIS не будет сокращать количество этапов «Тур де Ски»
ТАСС, 7 декабря. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказала командам Норвегии, Швеции и Финляндии в просьбе о сокращении количества этапов многодневки «Тур де Ски». Об этом сообщил
ТАСС, 7 декабря. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказала командам Норвегии, Швеции и Финляндии в просьбе о сокращении количества этапов многодневки «Тур де Ски». Об этом сообщил
Ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии попросили организаторов «Тур де Ски» сократить программу многодневки
«Менять программу нельзя, это влечет за собой слишком большие последствия для организаторов на международном и местном уровнях, — сказал Миньерей. — Изменить программу нереально».
«До старта осталось меньше месяца, как мы можем изменить программу? Если мы начнем выдумывать, то убытки понесут все», — добавил он.
Старт «Тур де Ски» запланирован на 1 января, многодневка будет состоять из восьми этапов.