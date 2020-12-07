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12:46 (мск), источник: ТАСС

FIS не будет сокращать количество этапов «Тур де Ски»

ТАСС, 7 декабря. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказала командам Норвегии, Швеции и Финляндии в просьбе о сокращении количества этапов многодневки «Тур де Ски». Об этом сообщил рейс-директор FIS Пьер Миньерей, чей комментарий приводит телеканал NRK.

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Источник: AP 2020

Ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии попросили организаторов «Тур де Ски» сократить программу многодневки из-за рисков, связанных с пандемией коронавируса.

«Менять программу нельзя, это влечет за собой слишком большие последствия для организаторов на международном и местном уровнях, — сказал Миньерей. — Изменить программу нереально».

«До старта осталось меньше месяца, как мы можем изменить программу? Если мы начнем выдумывать, то убытки понесут все», — добавил он.

Старт «Тур де Ски» запланирован на 1 января, многодневка будет состоять из восьми этапов.

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