FIS не будет сокращать количество этапов «Тур де Ски»

Ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии попросили организаторов «Тур де Ски» сократить программу многодневки из-за рисков, связанных с пандемией коронавируса.

«Менять программу нельзя, это влечет за собой слишком большие последствия для организаторов на международном и местном уровнях, — сказал Миньерей. — Изменить программу нереально».

«До старта осталось меньше месяца, как мы можем изменить программу? Если мы начнем выдумывать, то убытки понесут все», — добавил он.