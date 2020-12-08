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12:21 (мск), источник: Sports.Ru

Анфиса Резцова: Перед Олимпиадой-1988 меня заставили делать аборт, потому что стране нужны были медали

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, как перед Олимпиадой-1988 в Калгари ее заставляли сделать аборт.

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Источник: РИА "Новости"

— Господь дал мне четырех дочерей, несмотря на то, что до родов я сделала аборт. Меня заставили, потому что стране нужны были медали.

— Как это вообще решается и происходит?

— Вызывают в Олимпийский комитет… С самого начала. В 1985-м вышла замуж (за биатлониста и тренера Леонида Резцова — Sports.ru), специально рассчитывала родить в 86-м — когда нет ни ЧМ, ни Олимпиады. Мы очень хотели, но не получалось.

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Июнь 87-го, мы приехали на сбор в Отепя. У нас с Ленкой Вяльбе задержка — оказывается, мы забеременели вместе. Я пришла к Лопухову (тренеру сборной — Sports.ru), он отправил в Тарту на велосипеде — 40 км, тренировка не отменяется.

Там подтвердили беременность. Лена младше меня, тогда была еще в юниорах, и ей разрешили рожать: ее Францик на год старше моей Даши (Виролайнен — Sports.ru). Меня же отправили из Эстонии поездом в Москву, в диспансер к гинекологу.

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«Она беременная, но нам нужны медали — она не должна рожать», — это исходило от тренеров. В Москве встретил диспансерский микроавтобус с красным крестом.

— Вы уже догадывались, что рожать вам не дадут?

— Ни в коем случае не знала и не догадывалась. Меня привезли в наш диспансер на Курскую. Гинеколог сказала — обсуждайте с мужем. Пришла к нему. Он: как ты решишь, так и будет.

Но что значит, я решу? Семья-то одна. Я решу, а ты потом будешь жить с моей медалью, но без детей? Перед иконой говорю — так и было. Когда у нас не получалось завести ребенка, я на него вину не клала. Но когда он мне сказал: как ты решишь… Ответственность на себя не взял.

Решение принимала я, пришла на ковер в Спорткомитет: согласна на аборт, но дайте на квартиру — мы живем у родителей. Нам дали двушку здесь, в Химках, еще до Олимпиады. А потом господь подарил мне четырех прекрасных дочек, — сказала Резцова.

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