Норвежские лыжники отказались от участия в «Тур де Ски» из-за коронавируса

Ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии попросили организаторов «Тур де Ски» сократить программу многодневки из-за рисков, связанных с пандемией коронавируса. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказала командам в этой просьбе.

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«Риск заражения в связи с поездкой на “Тур де Ски” существенно не изменился по сравнению с предыдущими оценками, — сказал глава медицинского департамента Норвежской лыжной ассоциации Эйстейн Андерсен. — Перемещение между странами Европы во время пандемии по-прежнему сопряжено с недопустимо высоким риском заражения».

«Здоровье спортсменов и вспомогательного персонала — для нас приоритет, — сказал менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг. — Риск, связанный с заражением команды коронавирусом, больше всего влияет на решение не участвовать в “Тур де Ски”. Главная цель нашей команды в нынешнем сезоне — чемпионат мира в Оберстдорфе».