Норвежские лыжники отказались от участия в «Тур де Ски» из-за коронавируса
ТАСС, 8 декабря. Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в многодневной гонке «Тур де Ски»
ТАСС, 8 декабря. Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в многодневной гонке «Тур де Ски»
Ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии попросили организаторов «Тур де Ски» сократить программу многодневки
«Риск заражения в связи с поездкой на “Тур де Ски” существенно не изменился по сравнению с предыдущими оценками, — сказал глава медицинского департамента Норвежской лыжной ассоциации Эйстейн Андерсен. — Перемещение между странами Европы во время пандемии
«Здоровье спортсменов и вспомогательного персонала — для нас приоритет, — сказал менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг. — Риск, связанный с заражением команды коронавирусом, больше всего влияет на решение не участвовать в “Тур де Ски”. Главная цель нашей команды в нынешнем сезоне — чемпионат мира в Оберстдорфе».
Старт «Тур де Ски» запланирован на 1 января, многодневка будет состоять из восьми этапов. Ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались от участия в декабрьских этапах Кубка мира