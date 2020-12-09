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12:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции перенесен с января на февраль

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Ульрисехамне перенесен с января на февраль, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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Источник: Спорт РИА Новости

Соревнования должны были пройти 16—17 января, новые даты проведения — 6—7 февраля.

«Чтобы избежать большего количества международных поездок в январе, FIS вместе со Шведской лыжной ассоциацией, Финской лыжной ассоциацией и всеми заинтересованными сторонами договорились о переносе соревнований», — говорится в сообщении.

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