Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции перенесен с января на февраль
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Ульрисехамне перенесен с января на февраль, сообщает
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Ульрисехамне перенесен с января на февраль, сообщает
Соревнования должны были пройти
«Чтобы избежать большего количества международных поездок в январе, FIS вместе со Шведской лыжной ассоциацией, Финской лыжной ассоциацией и всеми заинтересованными сторонами договорились о переносе соревнований», — говорится в сообщении.