«Чувствовала допинг». Почему скандальные высказывания Резцовой могут быть правдой
Великая спортсменка поспешила отказаться от своих слов. Но история победы в лыжной эстафете на Олимпиаде-1988 заставляет задуматься.
Великая спортсменка поспешила отказаться от своих слов. Но история победы в лыжной эстафете на Олимпиаде-1988 заставляет задуматься.
Интервью, которое лыжница Анфиса Резцова дала на днях, вызвало широкий резонанс и разлетелось на цитаты. Ну, а как же, великая чемпионка призналась, что в мощнейшей лыжной сборной СССР был допинг! На Резцову тут же обрушилась волна критики со всех сторон, и спустя несколько часов спортсменка уточнила, что имела в виду совсем не допинг, а медицинское сопровождение — обязательный атрибут профессиональных спортсменов.
Хотя, может быть, ей и не нужно было отказываться от скандальных высказываний?
Почему интервью коллегам со Sports.ru стало резонансным внезапно? Да потому что Резцова уже говорила всё то, что сказала сейчас.
И про аборт, который её заставили сделать перед Олимпиадой в Калгари ради медалей, и про то, что с Любовью Егоровой на сборах никто не хотел жить
И про конфликт с Александром Грушиным, и про резкий переход из лыж в биатлон. Но в июне-2020 на громкие признания Резцовой проекту «На лыжи» (в рамках цикла «Истории преодоления») мало кто обратил внимание.
Сейчас же начался зимний сезон, подтянулась профильная аудитория, и случился тот самый эффект, который и должен был случиться, когда на крупном спортивном портале выходит интервью с громкими цитатами.
А ведь про
Самая громкая часть свежего интервью — про допинг. Про препараты. Про переливание крови.
«В Калгари проиграла Тамаре Тихоновой, которая потом ничего не выиграла. С Томой мы до сих пор общаемся, я не держу зла на неё. Я знаю, почему она выиграла. Но не буду озвучивать. К Олимпиаде мы готовились двумя группами: она была у Грушина, я у Лопухова. В нашей группе допинга не было — только кровь».
«Чувствовала допинг, когда нас кололи во все места: и сюда, и сюда, и сюда. Да, эффект был. Это когда я вернулась в лыжи в 96-м. Пахала как лось, и мне сказали: надо ещё делать это».
«У нас была Данилка — Ольга Данилова, тренировалась у Грушина, две или три Олимпиады проездила чисто символически. И тут в 98-м вдруг выигрывает. Ничего не понимаю — каким местом? А у неё был спонсор, Владимир Александров —
«Я пришла к доктору: всем делаете, давайте и мне… И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала. Я не знаю, допинг это или не допинг, помощь или не помощь?».
Я лишь озвучила, что у нас была докторская программа — помощь спортсменам. И всё! Мне это помогало
чуть-чутьвосстанавливаться. Крутить объёмы. Это всё вот так было. Мне это не интересно было. Я не считаю это допингом.
Спустя несколько часов Резцова уже оправдывалась:
«Я лишь озвучила, что у нас была докторская программа — помощь спортсменам. И всё! Мне это помогало
А в итоге призналась, что интервью дала, лишнего наговорила, обидеть никого не хотела.
Сейчас можно только строить догадки, но утверждение Анфисы Анатольевны о медицинской поддержке — правда. И это не обязательно допинг.
Правда, спортсменок заставляли пользоваться этой поддержкой, а тех, кто не отказывался, в итоге не допускали до гонок. История победы в эстафете на Олимпиаде-1988 заставляет задуматься.
В Калгари вторым номером сборной СССР ехала Антонина Ордина. Но она вообще не вышла на старт. Вместо неё на классическую пятёрку заявили Тамару Тихонову (она в итоге стала серебряным призёром), а за место в эстафете Ординой — чемпионке мира 1987 в эстафете — предложили провести перебежку с Резцовой, хотя изначально кандидатура Антонины даже не обсуждалась.
Результаты этой перебежки знал только Александр Грушин, который сказал Ординой, что она проиграла одну секунду и в эстафете не побежит. Антонина, в начале 1990-х переехавшая в Швецию, была одной из тех лыжниц, которая категорически отказалась от медицинской поддержки. Резцова побежала и завоевала своё первое олимпийское золото. Тогда просто попадание в четвёрку было гарантией победы. Она от препаратов не отказывалась.
В июне Анфиса Анатольевна сказала такие слова: «Я всегда молила господа о прощении, и мои молитвы были услышаны». Она имела в виду прощение за то, что сделала аборт, будучи абсолютно здоровой.
Возможно, ей пора опять попросить прощения, только не у высших сил. Или нет?
Андрей Шитихин