Шведский лыжник дисквалифицирован за ставку на гонку со своим участием
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Шведский лыжник Макс Новак был дисквалифицирован за то, что сделал ставку на гонку со своим участием, сообщает Expressen.
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Шведский лыжник Макс Новак был дисквалифицирован за то, что сделал ставку на гонку со своим участием, сообщает Expressen.
О ставке Новака стало известно после того, как сам лыжник рассказал об этом в интервью.
Ставки на соревнования с собственным участием запрещены правилами Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Шведского союза спортивных организаций. Новак отстранен от участия в соревнованиях и тренировках с 9 декабря по 9 января.