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12:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шведский лыжник дисквалифицирован за ставку на гонку со своим участием

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Шведский лыжник Макс Новак был дисквалифицирован за то, что сделал ставку на гонку со своим участием, сообщает Expressen.

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Источник: Спорт РИА Новости

О ставке Новака стало известно после того, как сам лыжник рассказал об этом в интервью.

Ставки на соревнования с собственным участием запрещены правилами Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Шведского союза спортивных организаций. Новак отстранен от участия в соревнованиях и тренировках с 9 декабря по 9 января.

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