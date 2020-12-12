Непряева стала третьей в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий С 20 февраля по 3 марта в австрийском Зефельде проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Одна из ярчайших представительниц сборной России на турнире — лыжница Наталья Непряева, бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане.

Победила американка Рози Бреннан (2 минуты 37,36 секунды), второе место заняла Анамария Лампич из Словении (2.37,64). Время россиянки — 2.37,85.

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Непряева стала единственной россиянкой, сумевшей квалифицироваться в финал. Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Христина Мацокина выбыли в полуфинале, Наталья Меркулова не смогла пройти дальше четвертьфинала.

В зачете спринтерских гонок Непряева поднялась на третью строчку, набрав 88 очков. Лидирует Бреннан (114), Лампич — вторая (112). В общем зачете Непряева идет пятой (189), лучшей из россиянок является Сорина, занимающая второе место (278), первая в зачете — норвежка Тереза Йохауг (301).