Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:15
Хетафе
Севилья
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
10
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Р
СКА
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д
Штутгарт
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М
Герта
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Майнц
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
РБ Лейпциг
Вердер
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрайбург
Арминия
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кротоне
Специя
21
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА
Локомотив
21
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Спартак
10
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Монако
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Динамо
Футбол. Зарубежный
20:00
Торино
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16:00
Валенсия
Атлетик
22
Футбол. Зарубежный
20:30
Унион Б
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Алавес
Футбол. Зарубежный
15:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Астон Вилла
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ротор
Уфа
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
21Мир прощается с Диего Марадоной
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
17:29 (мск), источник: ТАСС

Непряева стала третьей в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

ТАСС, 12 декабря. Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в спринте вольным стилем на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходят в швейцарском Давосе.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
С 20 февраля по 3 марта в австрийском Зефельде проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Одна из ярчайших представительниц сборной России на турнире — лыжница Наталья Непряева, бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане.

Победила американка Рози Бреннан (2 минуты 37,36 секунды), второе место заняла Анамария Лампич из Словении (2.37,64). Время россиянки — 2.37,85.

Во время загрузки произошла ошибка.
Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

Непряева стала единственной россиянкой, сумевшей квалифицироваться в финал. Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Христина Мацокина выбыли в полуфинале, Наталья Меркулова не смогла пройти дальше четвертьфинала.

В зачете спринтерских гонок Непряева поднялась на третью строчку, набрав 88 очков. Лидирует Бреннан (114), Лампич — вторая (112). В общем зачете Непряева идет пятой (189), лучшей из россиянок является Сорина, занимающая второе место (278), первая в зачете — норвежка Тереза Йохауг (301).

Этап завершится в воскресенье индивидуальными гонками. Его пропустили сборные Норвегии, Швеции и Финляндии, которые отказались до конца года от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.

Читайте также
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
Губерниеву пришлось жевать варежку в прямом эфире из-за биатлона
Лыжник Большунов возглавил общий зачет КМ
Ферстаппен принес «Ред Булл» 1-й поул сезона, Квят победил Гасли
Гвардиола приблизит отставку Сульшера: Топ-5 ставок выходных
«Сочи» принимает «Спартак» без Кокорина (трансляция)
«Лацио» — «Верона»: смотри все матчи Серии А в прямом эфире
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь