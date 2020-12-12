Лыжник Большунов стал вторым в спринте на этапе в Давосе и возглавил общий зачет КМ

Победу одержал итальянец Федерико Пеллегрино (2 минуты 17,68 секунды), третье место занял британец Эндрю Янг (+3,63). Большунов отстал на 2,13 секунды.

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Россиянин Глеб Ретивых занял четвертое место (+5,11).

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В финал не смогли квалифицироваться трое российских лыжников. Артем Мальцев и Александр Терентьев выбыли в полуфинале, Андрей Мельниченко не смог пройти дальше четвертьфинала.

Большунов возглавил общий зачет Кубка мира, набрав 337 очков, следом идут норвежцы Йоханнес Клебо (296) и Эмиль Иверсен (219). В зачете спринтерских гонок также лидирует Большунов (120), Ретивых занимает третье место (82). На второй строчке расположился Пеллегрино (100).