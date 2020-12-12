Наши лыжники остались без золота в спринте. Бойкот скандинавов не сделал жизнь проще
На этапе КМ в Швейцарии Александр Большунов стал в спринте 2-м, а Наталья Непряева — 3-й.
На этапе КМ в Швейцарии Александр Большунов стал в спринте 2-м, а Наталья Непряева — 3-й.
Этап Кубка мира. Индивидуальный спринт (С)
Мужчины
1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.17,68
2. Александр Большунов (Россия) — отставание 2,13
3. Эндрю Янг (Великобритания) — 3,63
4. Глеб Ретивых (Россия) — 5,11
Женщины
1. Рози Бреннан (США) — 2.37,36
2. Анамария Лампич (Словения) — отставание 0,28
3. Наталья Непряева (Россия) — 0,49
4. Надин Фендрих (Швейцария) — 0,53.
Этап Кубка мира в Давосе уже вошел историю не с самой лучшей стороны — на нем отсутствуют скандинавы, которые отказались от проездки в Швейцарию
Спринт свободным стилем без Клебо и Дальквист в первый день этапа совсем не выглядел первенством водокачки. Да, в заявках было многовато швейцарцев, но в целом глупо утверждать, что нашим спортсменам стало намного проще. Это в первую очередь показали женские соревнования. Для начала барьер четвертьфинала без приключений из россиянок преодолела только Юлия Ступак, а лидеры прошлого этапа КМ — Татьяна Сорин и Наталья Непряева — отобрались в следующий раунд на тоненького — только как
Вообще, Непряева показала себя в Давосе тонким стратегом, хотя, возможно, в ее исполнении мы могли бы рассчитывать на большее, чем бронзу. Впрочем, по тому, как складывался финальный забег, все много быть намного хуже. В начале дистанции Наталья держалась последней, на финишную прямую вышла четвертой, и только последних метрах выгрызла медаль у швейцарки Надин Фендрих. Превосходство Рози Бреннан не вызвало никаких сомнений — не зря эта девушка летела в Альпы через океан. Возможно, наша женская сборная вообще не собирается в этом сезоне делать ставку на спринт, но пока в двух первых коротких забегах у нас только одна бронза.
Немного лучше шли дела у мужчин. Александр Большунов просто разорвал участников своего чевертьфинального забега, оторвавшись от них настолько, что мог позволить себе финишировать пешком. В отличном стиле выиграл свой четвертьфинал Глеб Ретивых. Казалось, что
Но чемпион мира в спринте в это время сидел в своем норвежском коттедже на самоизоляции — и не факт, что даже следил за баталиями в Давосе по телевизору. Во всяком случае, на основных каналах Евроспорта лыжи вчистую проиграли конкуренцию биатлону и снукеру. Финал в исполнении Пеллегрино был избиением младенцев — уже к середине дистанции Фредерико ушел в отрыв, и только Большунов еще
Завтра в Давосе — интервальные дистанционные гонки на 10 и 15 км «коньком», в которых мы, конечно, ждем от нашей команды долгожданной первой победы в сезоне. Наши лыжники и лыжницы успели собрать уже пять серебряных медалей, и с этой благотворительностью, безусловно, пора заканчивать. Самозаточение скандинавов, которое одни называют бойкотом, а другие — жизненной необходимостью, в любом случае предоставляет нашим лыжникам отличную возможность по максимуму пополнить очковой и премиальный багаж. И такой возможностью грех не воспользоваться.
Олег Шамонаев