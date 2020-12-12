Наши лыжники остались без золота в спринте. Бойкот скандинавов не сделал жизнь проще

Этап Кубка мира. Индивидуальный спринт (С)

Мужчины

1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.17,68

2. Александр Большунов (Россия) — отставание 2,13

3. Эндрю Янг (Великобритания) — 3,63

4. Глеб Ретивых (Россия) — 5,11

Женщины

1. Рози Бреннан (США) — 2.37,36

2. Анамария Лампич (Словения) — отставание 0,28

3. Наталья Непряева (Россия) — 0,49

4. Надин Фендрих (Швейцария) — 0,53.

Этап Кубка мира в Давосе уже вошел историю не с самой лучшей стороны — на нем отсутствуют скандинавы, которые отказались от проездки в Швейцарию из-за боязни коронавируса. По поводу скандального решения сборных Норвегии, Швеции и Финляндии сломано много копий, но ситуация не поменялась. Ковидофобы не одумались, а соревнования лыжной элиты потеряли толпу звезд первой величины, и конкурентнее, конечно, не сделались. Были подозрения, что в отсутствии извечных соперников россияне внесут всех в одну калитку. Но реальность оказалась несколько сложнее. Первый день не принес нашей сборной золота.

Тонкий стратег Непряева

Спринт свободным стилем без Клебо и Дальквист в первый день этапа совсем не выглядел первенством водокачки. Да, в заявках было многовато швейцарцев, но в целом глупо утверждать, что нашим спортсменам стало намного проще. Это в первую очередь показали женские соревнования. Для начала барьер четвертьфинала без приключений из россиянок преодолела только Юлия Ступак, а лидеры прошлого этапа КМ — Татьяна Сорин и Наталья Непряева — отобрались в следующий раунд на тоненького — только как лаки-лузеры. Сорина без вариантов уступила в полуфинале, а из трио наших девушек, составлявших половину участниц второго забега (Непряева, Ступак и Мацокина), успешно прошла дистанцию только Наталья.

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Вообще, Непряева показала себя в Давосе тонким стратегом, хотя, возможно, в ее исполнении мы могли бы рассчитывать на большее, чем бронзу. Впрочем, по тому, как складывался финальный забег, все много быть намного хуже. В начале дистанции Наталья держалась последней, на финишную прямую вышла четвертой, и только последних метрах выгрызла медаль у швейцарки Надин Фендрих. Превосходство Рози Бреннан не вызвало никаких сомнений — не зря эта девушка летела в Альпы через океан. Возможно, наша женская сборная вообще не собирается в этом сезоне делать ставку на спринт, но пока в двух первых коротких забегах у нас только одна бронза.

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Серебряная напасть

Немного лучше шли дела у мужчин. Александр Большунов просто разорвал участников своего чевертьфинального забега, оторвавшись от них настолько, что мог позволить себе финишировать пешком. В отличном стиле выиграл свой четвертьфинал Глеб Ретивых. Казалось, что здесь-то победа от нас точно не убежит. Но уже в полуфиналах начались проблемы. То ли трасса не очень подходила парням из России, то ли акклиматизация… Большунов без вариантов проиграл в полуфинале опытнейшему Фредерико Пеллегрино. И хотя Ретивых стал победителем своего забега, становилось ясно, что итальянца в этот день может оставить разве что Йоханнес Клебо.

Но чемпион мира в спринте в это время сидел в своем норвежском коттедже на самоизоляции — и не факт, что даже следил за баталиями в Давосе по телевизору. Во всяком случае, на основных каналах Евроспорта лыжи вчистую проиграли конкуренцию биатлону и снукеру. Финал в исполнении Пеллегрино был избиением младенцев — уже к середине дистанции Фредерико ушел в отрыв, и только Большунов еще как-то пытался зацепиться за лидера. Но преимущество итальянца было слишком велико. Сан Саныч — второй, и в этом Кубке мира он по-прежнему пока без побед. Ретивых, в финале в третий раз за день опередил Жюва, но подарил бронзу британцу Янгу.

Завтра в Давосе — интервальные дистанционные гонки на 10 и 15 км «коньком», в которых мы, конечно, ждем от нашей команды долгожданной первой победы в сезоне. Наши лыжники и лыжницы успели собрать уже пять серебряных медалей, и с этой благотворительностью, безусловно, пора заканчивать. Самозаточение скандинавов, которое одни называют бойкотом, а другие — жизненной необходимостью, в любом случае предоставляет нашим лыжникам отличную возможность по максимуму пополнить очковой и премиальный багаж. И такой возможностью грех не воспользоваться.