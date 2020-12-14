Прощайте, ружья: наш лыжник взял первое золото в этом сезоне

В отсутствии норвежцев, финнов и шведов Александр Большунов предсказуемо был главным фаворитом двух гонок этапа Кубка мира в швейцарском Давосе. Правда, в индивидуальном спринте четырехкратного призера Олимпийских игр обошел итальянец Федерико Пеллегрино. Большунов отыгрался на следующий день, уверенно выиграв интервальную гонку. На полминуты от него отстал другой россиянин Андрей Мельниченко, третьим стал Артем Мальцев. Порадовали и наши девушки: Наталья Непряева стала третьей в спринте, а Юлия Ступак завоевала серебро в гонке на 10 км свободным стилем. Успехи лыжников не смогли поддержать биатлонисты, продлившие свою безмедальную серию до 33-х гонок. Это новый антирекорд.

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Миссия выполнима

Ожидалось, что без своих главных конкурентов Большунов наберет максимум очков на швейцарском этапе. В самой зрелищной дисциплине — индивидуальном спринте — Александр просто разорвал участников своего чевертьфинального забега. В отличном стиле выиграл свой четвертьфинал и Глеб Ретивых. Казалось, что здесь-то победа от нас точно не убежит. Но уже в полуфиналах начались проблемы. То ли трасса не очень подходила парням из России, то ли акклиматизация. Большунов без вариантов проиграл в полуфинале опытнейшему Фредерико Пеллегрино. И хотя Ретивых стал победителем своего забега, становилось ясно, что итальянца в этот день может оставить разве что Йоханнес Клэбо.

Так и получилось. Финал в исполнении Пеллегрино был избиением младенцев — уже к середине дистанции Фредерико ушел в отрыв, и только Большунов еще как-то пытался зацепиться за лидера. Но преимущество итальянца было слишком велико. Ретивых в финале в третий раз за день опередил Ришара Жюва, но подарил бронзу британцу Эндрю Янгу.

У женщин же спринт выиграла 32-летняя американка Роза Бреннан. Пару лет назад она хотела завершить карьеру, а сейчас лидирует в общем зачете Кубка мира. Среди россиянок в финал пробилась только Наталья Непряева, которая очень неудачно стартовала, но на последних метрах буквально выгрызла медаль у швейцарки Надин Фендрих.

Во второй день результаты наших спортсменов в Давосе заметно улучшились. Полноценный русский подиум на мужской интервальной гонке с яркой победой Большунова. После этого успеха Александр заработал 437 очков и поднялся на первое место в общем зачете. У занимающего второе место Клэбо 296 баллов, у другого норвежца Эмиля Иверсена — 219. Совсем скоро эту парочку должен обойти Андрей Мельниченко, расположившийся на четвёртой строчке (214).

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— Можно только порадоваться за ребят, они очень здорово выступили в интервальной гонке, — заявила «Известиям» президент федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. — Для меня большая гордость, что на подиуме представители трех разных тренерских групп (Большунов тренируется у Юрия Бородавко, Мельниченко у Олега Перевозчикова, Артем Мальцев у Маркуса Крамера. — «Известия»). Девушки тоже показали очень достойные результаты. Радует, что теперь у нас не только Наталья Непряева способна бороться за медали.

Юлия Ступак (Белорукова), занявшая второе место в гонке на 10 км свободным стилем, поднялась на девятое место в общем зачете. Также в топ-10 еще две представительницы России — Наталья Непряева (239 баллов, четвертое место) и Татьяна Сорина (318 баллов, второе место). У Рози Бреннан 377 очков.

Антирекорд Драчева побит

Наши биатлонисты такие результаты не показывали давно. За исключением чемпионата мира-2020 и этапа Кубка мира-2018/19 в Оберхофе, когда мы выиграли обе эстафеты, гордиться в последнее время особо нечем. В эту субботу прошло уже 300 дней с того момента, когда российские стреляющие лыжники поднимались на подиум (Александр Логинов на ЧМ-2020 в Антхольце).

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Поэтому вместо медалей мы считаем провальные гонки, а вместо рассказов о титулах пишем про допинговые скандалы. Вот и третий этап Кубка мира в Хохфильцене не принес позитивных новостей. Ни одного попадания в топ-10 в четырех личных гонках (вновь порадоваться можно только за Ирину Казакевич, занявшую 14-е место в пасьюте). В женской эстафете был глобальный провал — 8-е место. Да, в этот раз не бежала Светлана Миронова, но и без этого проблем со стрельбой хватало.

Шансы на медаль вновь были только в мужской эстафете и вновь дрогнул Логинов. На последней «стойке» швед Самуэльссон едва не схватил круг, закрыв все мишени восемью патронами. Йоханнес Бо и вовсе отправился отрабатывать штраф. Логинов видел все это и понимал, что в случае чистой стрельбы нам светит не просто медаль — бороться можно было бы даже за победу. Но одна мишень так и осталась незакрытой — штрафной круг и вновь деревянная медаль.

Таким образом, новый антирекорд сборной России без подиумов составляет уже 33 гонки. В сезоне-2019/20 при президентстве Владимира Драчева наши биатлонисты не завоевывали медали 28 гонок подряд.

— Это системный кризис, — подчеркнул «Известиям» двукратный призер олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов. — Речь идет даже не о том, кто является президентом СБР — Майгуров или Драчев. Не работает система подготовки молодых кадров. Они начинают рано соревноваться и уже к 18−20 годам исчерпывают свой максимум. Поэтому мы что-то можем показать на юниорском уровне, но при переходе во взрослый спорт результаты теряются. Это проблема ранней соревновательности, когда уже с 10−12 летних ребят требуют результат. Потому что тренер получает за это надбавки. Пока мы это не поменяем, вряд ли результаты пойдут в гору. Да, такие ребята, как Логинов или Шипулин будут иногда появляться, но это скорее исключение из правил.