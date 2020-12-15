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14:01 (мск), источник: ТАСС

FIS подтвердила проведение этапа Кубка мира в Дрездене и «Тур де Ски»

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) подтвердила возможность проведения этапа Кубка мира в Дрездене и многодневки «Тур де Ски» в условиях новых антиковидных ограничений. Об этом говорится в ответе FIS на запрос ТАСС.

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Источник: AP 2020

Этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Дрездене с 19 по 20 декабря. С 16 декабря в Германии вводится жесткий карантин, который продлится как минимум до 10 января. В первых числах января Швейцария и Италия должны принять многодневку «Тур де Ски».

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«Кубок мира по лыжным гонкам является профессиональной спортивным соревнованием, поэтому в национальных и/или региональных правилах он имеет статус профессиональной рабочей среды, — сообщили в FIS. — По этой причине этап Кубка мира в Дрездене, а также “Тур де Ски”, пройдут по намеченному плану».

«Что касается “Тур де Ски”, то мы находимся в постоянном контакте с организаторами, которые, в свою очередь, тесно взаимодействуют с властями своих стран. Мы сообщим, если произойдут какие-либо изменения», — добавили в международной федерации.

В связи с риском заразиться коронавирусом от участия в декабрьских этапах Кубка мира отказались сборные Норвегии, Швеции и Финляндии. Норвежская команда также пропустит «Тур де Ски».

Лидером общего зачета Кубка мира является российский лыжник Александр Большунов. В женской части соревнований лучшей из россиянок является Татьяна Сорина (2-е место).

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