FIS подтвердила проведение этапа Кубка мира в Дрездене и «Тур де Ски»

Этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Дрездене с 19 по 20 декабря. С 16 декабря в Германии вводится жесткий карантин, который продлится как минимум до 10 января. В первых числах января Швейцария и Италия должны принять многодневку «Тур де Ски».
«Кубок мира по лыжным гонкам является профессиональной спортивным соревнованием, поэтому в национальных и/или региональных правилах он имеет статус профессиональной рабочей среды, — сообщили в FIS. — По этой причине этап Кубка мира в Дрездене, а также “Тур де Ски”, пройдут по намеченному плану».
«Что касается “Тур де Ски”, то мы находимся в постоянном контакте с организаторами, которые, в свою очередь, тесно взаимодействуют с властями своих стран. Мы сообщим, если произойдут какие-либо изменения», — добавили в международной федерации.
В связи с риском заразиться коронавирусом от участия в декабрьских этапах Кубка мира отказались сборные Норвегии, Швеции и Финляндии. Норвежская команда также пропустит «Тур де Ски».
Лидером общего зачета Кубка мира является российский лыжник Александр Большунов. В женской части соревнований лучшей из россиянок является Татьяна Сорина (2-е место).