FIS подтвердила проведение этапа Кубка мира в Дрездене и «Тур де Ски»

Этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Дрездене с 19 по 20 декабря. С 16 декабря в Германии вводится жесткий карантин, который продлится как минимум до 10 января. В первых числах января Швейцария и Италия должны принять многодневку «Тур де Ски».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1c8e09968bc757743a6c" data-vnd="1c8e09968bc757743a6c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1c8e09968bc757743a6c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Кубок мира по лыжным гонкам является профессиональной спортивным соревнованием, поэтому в национальных и/или региональных правилах он имеет статус профессиональной рабочей среды, — сообщили в FIS. — По этой причине этап Кубка мира в Дрездене, а также “Тур де Ски”, пройдут по намеченному плану».

«Что касается “Тур де Ски”, то мы находимся в постоянном контакте с организаторами, которые, в свою очередь, тесно взаимодействуют с властями своих стран. Мы сообщим, если произойдут какие-либо изменения», — добавили в международной федерации.

В связи с риском заразиться коронавирусом от участия в декабрьских этапах Кубка мира отказались сборные Норвегии, Швеции и Финляндии. Норвежская команда также пропустит «Тур де Ски».