Вяльбе: В сборной России даже разговоров нет о пропуске чемпионата мира
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала известие о том, что норвежец Йоханнес Клэбо может пропустить чемпионат мира
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала известие о том, что норвежец Йоханнес Клэбо может пропустить чемпионат мира
«Отрицательно отношусь к тому, что спортсмены отказываются от участия в турнирах. Честно говоря, не думаю, что Клэбо пропустит. Он заявил, что здоровье важней? Что ж, желаю ему здоровья. Могут ли российские лыжники отказаться от участия вслед за норвежцами? Нет. У нас даже разговоров об этом нет. А для чего мы тренируемся? Это наша работа.
Что значит, «рисковать»? Прошли два этапа Кубка мира. Организаторы предусмотрели все меры предосторожности. У нас нет никаких проблем. В команде нормальная атмосфера, — цитирует Вяльбе «Спорт день за днем».
Отметим, что сборные Норвегии и Финляндии не выступят на «Тур де Ски» в январе. Норвежцы пропускают декабрьские этапы Кубка мира.