Вяльбе: В сборной России даже разговоров нет о пропуске чемпионата мира

«Отрицательно отношусь к тому, что спортсмены отказываются от участия в турнирах. Честно говоря, не думаю, что Клэбо пропустит. Он заявил, что здоровье важней? Что ж, желаю ему здоровья. Могут ли российские лыжники отказаться от участия вслед за норвежцами? Нет. У нас даже разговоров об этом нет. А для чего мы тренируемся? Это наша работа.