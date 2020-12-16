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16 декабря, источник: Sport24

Вяльбе: В сборной России даже разговоров нет о пропуске чемпионата мира

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала известие о том, что норвежец Йоханнес Клэбо может пропустить чемпионат мира из-за пандемии коронавируса, а также исключила такой поступок со стороны сборной России.

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Источник: Sport24

«Отрицательно отношусь к тому, что спортсмены отказываются от участия в турнирах. Честно говоря, не думаю, что Клэбо пропустит. Он заявил, что здоровье важней? Что ж, желаю ему здоровья. Могут ли российские лыжники отказаться от участия вслед за норвежцами? Нет. У нас даже разговоров об этом нет. А для чего мы тренируемся? Это наша работа.

Что значит, «рисковать»? Прошли два этапа Кубка мира. Организаторы предусмотрели все меры предосторожности. У нас нет никаких проблем. В команде нормальная атмосфера, — цитирует Вяльбе «Спорт день за днем».

Отметим, что сборные Норвегии и Финляндии не выступят на «Тур де Ски» в январе. Норвежцы пропускают декабрьские этапы Кубка мира.

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