Непряева не смогла выйти в финал спринта на этапе Кубка мира в Дрездене

Из российских лыжниц квалификацию сумели преодолеть Наталья Непряева (6-е время), Татьяна Сорина (18-е) и Юлия Ступак (21-е). Из них троих лишь Непряева пробилась в полуфинал, преодолев стадию ¼ финала как победительница первого из пяти забегов.

В полуфинале Непряева выступала в первом забеге, где финишировала третьей (2.45,03). Этого времени не хватило Наталье, чтобы отобраться в финал — лаки-лузерами стали финишировавшие третьей и четвертой во втором полуфинальном забеге американка Джесси Диггинс (2.40,20) и итальянка Лючия Скардони (2.42,42).