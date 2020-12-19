Непряева не смогла выйти в финал спринта на этапе Кубка мира в Дрездене
19 декабря в Дрездене (Германия) проходит спринт классическим стилем у женщин на четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
19 декабря в Дрездене (Германия) проходит спринт классическим стилем у женщин на четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Из российских лыжниц квалификацию сумели преодолеть Наталья Непряева (6-е время), Татьяна Сорина (18-е) и Юлия Ступак (21-е). Из них троих лишь Непряева пробилась в полуфинал, преодолев стадию ¼ финала как победительница первого из пяти забегов.
В полуфинале Непряева выступала в первом забеге, где финишировала третьей (2.45,03). Этого времени не хватило Наталье, чтобы отобраться в финал —