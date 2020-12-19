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17:18 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Ретивых стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 19 декабря. Россиянин Глеб Ретивых занял третье место в спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования проходят в германском Дрездене.

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Источник: РИА "Новости"

Победу одержал итальянец Федерико Пеллегрино, преодолевший дистанцию за 2 минуты 21,96 секунды. Второе место занял британец Эндрю Янг (отставание — 0,53 секунды). Ретивых уступил победителю 0,91 секунды.

Александр Большунов в финале занял четвертое место (+1,19). Александр Терентьев завершил борьбу в полуфинале, Артем Мальцев — в четвертьфинале. В женской части соревнований победу одержала швейцарка Надин Фендрих, россиянка Наталья Непряева не смогла пройти стадию полуфинала. Юлия Ступак и Татьяна Сорина завершили соревнования на стадии ¼ финала.

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Большунов продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, в его активе 487 очков, второе место занимает норвежец Йоханнес Клебо (296), третьим идет британец Эндрю Янг (256). Россиянин Андрей Мельниченко — шестой (214), Алексей Червоткин — девятый (157), Иван Якимушкин — десятый (155). В спринтерском зачете Большунов располагается на второй строчке (170), лидирует Пеллегрино (220), третий — Янг (151), Ретивых идет четвертым (142).

Этап пропустили сборные Норвегии, Швеции и Финляндии, которые отказались до конца года от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Дрездене завершатся в воскресенье командными спринтерскими гонками.

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