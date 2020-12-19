«Сказала ей, что она сумасшедшая». Итальянская лыжница выбила россиянку Сорину с трассы

Сборная России завоевала только одну бронзовую награду в первый день заключительного в текущем году этапа Кубка мира-2020/21 по лыжным гонкам, который проходит в Дрездене. Отличился Глеб Ретивых, который в финишной разборке опередил Александра Большунова. Наши девушки завершили борьбу до финала, в том числе из-за инцидентов на трассе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CILEZTaD0J1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CILEZTaD0J1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Разворот на трассе

В полуфинал из-за столкновений с соперницами не смогли пройти Юлия Ступак и Татьяна Сорина. Но если Ступак сама перед выходом на финишную прямую наехала на соперницу и потеряла скорость, то Сорину с трассы просто выбили.

В своём забеге Татьяна шла на третьей-четвёртой позиции и в тот момент, когда она попыталась ускориться, чтобы выйти на второе место, её резко подрезала итальянка Аличе Канклини. Она сместилась в сторону россиянки, наступила ей на лыжу, вышла вперёд. Но затем итальянку развернуло поперёк трассы, и она утащила за собой Сорину.

У Татьяны не было ни малейших шансов достать убежавших соперниц. После финиша Сорина была в бешенстве.



«Немного не нашли контакт с итальянкой в этом забеге. Она с самого старта начала агрессивно работать, перекрывала траекторию, отставала, но мешала. Но ничего, это тоже опыт. Сказала ей после финиша, что она сумасшедшая. Она тоже была недовольна, потому что из-за ошибок мы, получается, потеряли позиции и не попали в полуфинал», — сказала российская лыжница в эфире «Матч ТВ».

А вот Наталья Непряева, неделю назад в Давосе вырвавшая бронзовую медаль в таком же коньковом спринте, на этот раз в финале не попала. Хотя после забега она даже не остановилась отдышаться и всем видом показала — могла пробежать лучше, силы были. Наталья постоянно держала четвёртой-пятой, на финишную прямую вышла на удобной позиции, но слишком рано сбросила скорость. В итоге она стала третьей в тактическом и медленном забеге и не прошла дальше даже как лаки-лузер.

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Первой стала швейцарка Надин Фендрих, одержавшая первую победу на этапе Кубка мира в карьере. Обладателей серебряной и бронзовой медалей определил фотофиниш: американка Софи Колдуэлл опередила на несколько сантиметров словенку Анамарию Лампич, которая в начале забега сломала палку и сильно отставала от остальных.

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Поражение Большунова

У мужчин четверо наших после квалификации пробились в четвертьфиналы. В них Александр Большунов и Глеб Ретивых уверенно прошли в полуфиналы, в ту же стадию вышел и Александр Терентьев.

А вот Артём Мальцев допустил ту же ошибку, что и Сорина со Ступак — держался в середине группы, но при попытке выйти вперёд наткнулся на соперника из США и потерял скорость.

Трое россиян попали в один полуфинал — они сами выбирали нижнюю половину сетки. В итоге Ретивых и Большунов более чем уверенно выиграли, а Терентьев так и не смог выбраться вперёд. При этом после финиша казалось, что Глеб отдал все силы, в отличие от Александра, и на финал его не хватит.

Но в медальном забеге оба россиянина вновь сошлись в очной борьбе, и вновь финиш Ретивых оказался резче. Бронзовый призёр чемпионата мира в спринте опередил обладателя Кубка мира, а затем долго не мог подняться со снега. Жаль только, что это была борьба за бронзовую медаль, и Большунов остался вне топ-3.

Золото внешне легко забрал итальянец Федерико Пеллегрино, а россиян опередил британец Эндрю Янг. Неделю назад в Давосе он обошёл Ретивых в борьбе за бронзу.

Этап в Дрездене завершится командными спринтами.