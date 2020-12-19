«Сказала ей, что она сумасшедшая». Итальянская лыжница выбила россиянку Сорину с трассы
А Александр Большунов остался без медали в спринте.
А Александр Большунов остался без медали в спринте.
Сборная России завоевала только одну бронзовую награду в первый день заключительного в текущем году этапа Кубка мира-2020/21 по лыжным гонкам, который проходит в Дрездене. Отличился Глеб Ретивых, который в финишной разборке опередил Александра Большунова. Наши девушки завершили борьбу до финала, в том числе
В полуфинал
В своём забеге Татьяна шла на
У Татьяны не было ни малейших шансов достать убежавших соперниц. После финиша Сорина была в бешенстве.
«Немного не нашли контакт с итальянкой в этом забеге. Она с самого старта начала агрессивно работать, перекрывала траекторию, отставала, но мешала. Но ничего, это тоже опыт. Сказала ей после финиша, что она сумасшедшая. Она тоже была недовольна, потому что
А вот Наталья Непряева, неделю назад в Давосе вырвавшая бронзовую медаль в таком же коньковом спринте, на этот раз в финале не попала. Хотя после забега она даже не остановилась отдышаться и всем видом показала — могла пробежать лучше, силы были. Наталья постоянно держала
Первой стала швейцарка Надин Фендрих, одержавшая первую победу на этапе Кубка мира в карьере. Обладателей серебряной и бронзовой медалей определил фотофиниш: американка Софи Колдуэлл опередила на несколько сантиметров словенку Анамарию Лампич, которая в начале забега сломала палку и сильно отставала от остальных.
У мужчин четверо наших после квалификации пробились в четвертьфиналы. В них Александр Большунов и Глеб Ретивых уверенно прошли в полуфиналы, в ту же стадию вышел и Александр Терентьев.
А вот Артём Мальцев допустил ту же ошибку, что и Сорина со Ступак — держался в середине группы, но при попытке выйти вперёд наткнулся на соперника из США и потерял скорость.
Трое россиян попали в один полуфинал — они сами выбирали нижнюю половину сетки. В итоге Ретивых и Большунов более чем уверенно выиграли, а Терентьев так и не смог выбраться вперёд. При этом после финиша казалось, что Глеб отдал все силы, в отличие от Александра, и на финал его не хватит.
Золото внешне легко забрал итальянец Федерико Пеллегрино, а россиян опередил британец Эндрю Янг. Неделю назад в Давосе он обошёл Ретивых в борьбе за бронзу.
Этап в Дрездене завершится командными спринтами.
Андрей Шитихин