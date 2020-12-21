Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неуважении к соперникам

Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неуважении к Международной федерации лыжного спорта (FIS) и соперникам. «Видя, что представители всех остальных зимних видов спорта принимают участие в соревнованиях, они все равно испугались и решили не ехать», — добавила она.

5 декабря сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила о снятии команды с Кубка мира из-за боязни коронавируса. Представители команды заявили, что Норвегия не будет участвовать в гонках в швейцарском Давосе и немецком Дрездене в декабре этого года. Кроме того, не планируется участие страны в «Тур де Ски» в январе 2021-го. Отмечается, что команда будет готовиться к чемпионату мира.