Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь
Авангард
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо НН
Барыс
00
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Йокерит
Футбол. Зарубежный
20:30
Бернли
Вулверхэмптон Уондерерс
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Сочи
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
14«Краснодар» — «Ренн»: Гол Берга, первая победа и путевка в Лигу Европы
16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Нортуг приговорен к семи месяцам тюрьмы

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Суд Осло приговорил двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам норвежца Петтера Нортуга к семи месяцам тюрьмы за хранение наркотиков, сообщает NRK.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Также сообщается, что Нортуг был пожизненно лишен водительских прав. Отмечается, что бывший спортсмен не стал возражать против наказания. При этом в Норвегии существует практика, когда водительские права можно восстановить, но не менее чем через пять лет после их изъятия.

Во время загрузки произошла ошибка.
Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

В середине августа Нортуг в своем Instagram сообщил, что был остановлен полицией за превышение скорости и отправлен на медицинское освидетельствование. Норвежец добавил, что полиция обнаружила в его доме кокаин. СМИ сообщали, что прокурор выдвинул 34-летнему экс-спортсмену обвинения в превышении скорости, нахождении за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения и хранении кокаина.

Позднее стало известно, что анализ крови Нортуга показал, что он не был под воздействием наркотиков или алкоголя во время вождения автомобиля, когда его остановила полиция, поэтому обвинение в вождении в состоянии наркотического опьянения было снято.

Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года. В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере он выиграл два золота, одно серебро и одну бронзу. Также на счету норвежца 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачете Кубка мира (2010, 2013).

Читайте также
 Загитова показала совместный танец с Бузовой
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Какие турниры сохранила и потеряла Россия после санкций WADA
Василий Уткин раскрыл феномен тренера Доменико Тедеско
Лучший футболист России высказался о скандальном видео с Дзюбой
Овечкин: Подарок Путина - слишком важный, чай из него не пили
Куртка с аэрогелем и другие спортивные хиты для русской зимы
Бывший игрок «Спартака» прокомментировал свой арест
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь