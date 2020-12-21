СМИ: Нортуг приговорен к семи месяцам тюрьмы
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Суд Осло приговорил двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам норвежца Петтера Нортуга к семи месяцам тюрьмы за хранение наркотиков, сообщает NRK.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Суд Осло приговорил двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам норвежца Петтера Нортуга к семи месяцам тюрьмы за хранение наркотиков, сообщает NRK.
Также сообщается, что Нортуг был пожизненно лишен водительских прав. Отмечается, что бывший спортсмен не стал возражать против наказания. При этом в Норвегии существует практика, когда водительские права можно восстановить, но не менее чем через пять лет после их изъятия.
В середине августа Нортуг в своем Instagram сообщил, что был остановлен полицией за превышение скорости и отправлен на медицинское освидетельствование. Норвежец добавил, что полиция обнаружила в его доме кокаин. СМИ сообщали, что прокурор выдвинул 34-летнему
Позднее стало известно, что анализ крови Нортуга показал, что он не был под воздействием наркотиков или алкоголя во время вождения автомобиля, когда его остановила полиция, поэтому обвинение в вождении в состоянии наркотического опьянения было снято.
Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года. В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере он выиграл два золота, одно серебро и одну бронзу. Также на счету норвежца 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачете Кубка мира (2010, 2013).