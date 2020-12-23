Отдать в надёжные руки. Можно ли российский биатлон объединить с лыжами ради медалей?

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Как вывести российский биатлон из кризиса, в котором он пребывает уже долгие годы?

Один из вариантов, вроде бы лежащий на поверхности, но при этом весьма непростой с точки зрения реализации, — объединить его с лыжами под общим контролем Елены Вяльбе. Так сказать, отдать биатлон в надёжные руки. Может, в этом случае результаты биатлонистов пойдут в гору?

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Попробовать, конечно, можно. Но с определёнными оговорками. И результаты придут.

Вот только через какое время?

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Вяльбе уже не раз говорила на тему того, что в биатлон идти не собирается. И на тему объединения — пусть даже только в процессе подготовки к сезону — высказалась прямо.

«Призывы к этому читаю очень часто и хочу сказать, что я не какой-то там суперский руководитель, а самый обыкновенный. Просто команда должна быть командой. Если люди друг друга понимают, могут друг другу подставить плечо, а в нужный момент дать нагоняй — это очень-очень важно. Что касается результата, то должно быть терпение. Самая большая проблема биатлона — это ежегодная замена тех, кто руководит тренировочным процессом», — заявила президент ФЛГР в интервью Russia Today.

Но что, если действительно просто взять и объединить? К чему это приведёт?

Прежде всего, команда будет готовиться к сезону в полном составе. Чемпион мира ты или победитель этапа Кубка мира — всё равно, никакой индивидуальной подготовки. Если вместе, значит вместе. Максимум, что будет допустимо — биатлонная сборная может разделиться на две или три группы и работать вместе с группами лыжной сборной.

Сравните с тем, что происходит в биатлоне в текущем сезоне. Лидеры сборной самостоятельно подготовились так, что впору начинать процесс подготовки заново.

Конечно, результаты такой подготовки будут другими. Как и команда, потому что тех спортсменов, которым подобный подход не понравится, в сборной России не останется.

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Если вспомнить, как готовились лыжная и биатлонная команды СССР, то они если не постоянно, то очень часто проводили совместные сборы. И бежали наши биатлонисты на уровне мировых лидеров. Эта практика была успешно забыта. Нынешний старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказывал, что последний раз какие-то совместные сборы были тогда, когда он только приступил к работе со спринтерской лыжной группой.

Но если говорить о том, поможет ли это преодолеть глобальный кризис в биатлоне, то ответ будет неутешительным — скорее нет, чем да. Это лишь временная мера.

Кризис в биатлоне дисциплинарными и жёсткими мерами не решишь. Тут, скорее, нужна постепенная глобальная перестройка, которая должна начаться с детского возраста.

В Норвегии и Германии до 15 лет спортсмены в биатлоне и лыжных гонках занимаются по единой методике. И только после получения юными спортсменами необходимой базы и всех технических навыков начинается специализация — такое объединение лыж и биатлона на базовом уровне.

А в России специализация начинается с девяти лет — с того самого возраста, когда ребятишки приходят в секции лыж и биатлона. И если в лыжах у нас поколение сменяется за поколением, а результаты остаются на высоком уровне, то в биатлоне, к сожалению, только хуже и хуже.

Перестраивать нужно систему, а не пытаться выжать из нынешних биатлонистов какой-то высокий результат, на который они способны, может, раз, от силы два за сезон, но никак не регулярно. Во Франции терпеливо ждали полтора десятка лет, пока выстроенная система не начала производить на-гора топовых спортсменов. Но тут кроется самое сложное — в России всегда результаты нужны здесь и сейчас. У нас не готовы ждать ни одного сезона.

Но раз уж перестраивать никто ничего не планирует, может, и правда, на пару сезонов всех биатлонистов отдать Елене Валерьевне, пока совсем биатлон в России не загнулся?