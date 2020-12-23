Отдать в надёжные руки. Можно ли российский биатлон объединить с лыжами ради медалей?
Попробовать, конечно, можно. Вот только Елена Вяльбе резко против — тренировать биатлонистов она не намерена.
Попробовать, конечно, можно. Вот только Елена Вяльбе резко против — тренировать биатлонистов она не намерена.
Как вывести российский биатлон из кризиса, в котором он пребывает уже долгие годы?
Один из вариантов, вроде бы лежащий на поверхности, но при этом весьма непростой с точки зрения реализации, — объединить его с лыжами под общим контролем Елены Вяльбе. Так сказать, отдать биатлон в надёжные руки. Может, в этом случае результаты биатлонистов пойдут в гору?
Попробовать, конечно, можно. Но с определёнными оговорками. И результаты придут.
Вот только через какое время?
Вяльбе уже не раз говорила на тему того, что в биатлон идти не собирается. И на тему объединения — пусть даже только в процессе подготовки к сезону — высказалась прямо.
«Призывы к этому читаю очень часто и хочу сказать, что я не
Но что, если действительно просто взять и объединить? К чему это приведёт?
Прежде всего, команда будет готовиться к сезону в полном составе. Чемпион мира ты или победитель этапа Кубка мира — всё равно, никакой индивидуальной подготовки. Если вместе, значит вместе. Максимум, что будет допустимо — биатлонная сборная может разделиться на две или три группы и работать вместе с группами лыжной сборной.
Конечно, результаты такой подготовки будут другими. Как и команда, потому что тех спортсменов, которым подобный подход не понравится, в сборной России не останется.
Если вспомнить, как готовились лыжная и биатлонная команды СССР, то они если не постоянно, то очень часто проводили совместные сборы. И бежали наши биатлонисты на уровне мировых лидеров. Эта практика была успешно забыта. Нынешний старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказывал, что последний раз
Но если говорить о том, поможет ли это преодолеть глобальный кризис в биатлоне, то ответ будет неутешительным — скорее нет, чем да. Это лишь временная мера.
Кризис в биатлоне дисциплинарными и жёсткими мерами не решишь. Тут, скорее, нужна постепенная глобальная перестройка, которая должна начаться с детского возраста.
А в России специализация начинается с девяти лет — с того самого возраста, когда ребятишки приходят в секции лыж и биатлона. И если в лыжах у нас поколение сменяется за поколением, а результаты остаются на высоком уровне, то в биатлоне, к сожалению, только хуже и хуже.
Перестраивать нужно систему, а не пытаться выжать из нынешних биатлонистов
Но раз уж перестраивать никто ничего не планирует, может, и правда, на пару сезонов всех биатлонистов отдать Елене Валерьевне, пока совсем биатлон в России не загнулся?
Андрей Шитихин