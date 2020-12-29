Группа лыжников тренера Бородавко успешно сдала тесты на коронавирус перед «Тур де Ски»

«Наша группа сейчас в Италии, завтра мы переезжаем в Валь-Мюстаир. Группа сдала тесты и получила допуск на участие в соревнованиях, так что пока никаких проблем нет, — сказал Бородавко. — Лыжники из группы, которая в Тоблахе, тоже сдала тесты и ждет результатов. Надеемся, что они тоже будут отрицательными и завтра вся команда уже соберется в Валь-Мюстаире».