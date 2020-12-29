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19:09 (мск), источник: ТАСС

Группа лыжников тренера Бородавко успешно сдала тесты на коронавирус перед «Тур де Ски»

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Лыжники группы под руководством тренера сборной России Юрия Бородавко успешно сдали тесты на коронавирус перед стартом «Тур де Ски». Об этом ТАСС сообщил Бородавко.

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«Тур де Ски» стартует 1 января в швейцарском Валь-Мюстаире.

«Наша группа сейчас в Италии, завтра мы переезжаем в Валь-Мюстаир. Группа сдала тесты и получила допуск на участие в соревнованиях, так что пока никаких проблем нет, — сказал Бородавко. — Лыжники из группы, которая в Тоблахе, тоже сдала тесты и ждет результатов. Надеемся, что они тоже будут отрицательными и завтра вся команда уже соберется в Валь-Мюстаире».

Состав сборной России на «Тур де Ски» был назван в среду. «Был вопрос, приглашать или не приглашать лыжников, которые выступали в России. Поскольку два дня назад они закончили выступать на “Красногорской лыжне”, а там большой тур, сразу ехать на “Тур де Ски” — это чрезвычайно тяжело. Поэтому решено подключить их на этап Кубка мира в Лахти», — подчеркнул Бородавко.

«Тур де Ски» — лыжная многодневка в рамках Кубка мира, которая будет продолжаться до 10 января. Действующим победителем является Александр Большунов.

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