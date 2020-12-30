Члены сервисной бригады сборной России попали в ДТП по дороге на «Тур де Ски»

«Никто не пострадал в ДТП. Все нормально и хорошо. Все закончилось удачно для сервисеров, они ехали на “Тур де Ски”, на границе Швейцарии и Италии машина попала на лед, ее вынесло с дороги. Автомобиль пострадал, но главное, что все ребята в полном здравии и уже приступили к работе. В машине была только сервисная бригада, спортсменов не было. На место ДТП приехали пожарные и скорая, это стандартная процедура там. Все прошли медицинское обследование», — сказал Бородавко РИА Новости.