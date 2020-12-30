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22:17 (мск), источник: Sport24

Члены сервисной бригады сборной России попали в ДТП по дороге на «Тур де Ски»

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал подробности ДТП, в которое попали члены сервисной бригады национальной команды.

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Представители сборной России направлялись в швейцарский Валь-Мюстаир, где 1 января старует многодневка «Тур де Ски». По данным местных СМИ, микроавтобус, в котором находились шесть человек, занесло на обледеневшей дороге, машина съехала на ледяное озеро и застряла. Пострадавшие смогли вызывать службу спасения. Серьезных травм пассажирам микроавтобуса удалось избежать.

«Никто не пострадал в ДТП. Все нормально и хорошо. Все закончилось удачно для сервисеров, они ехали на “Тур де Ски”, на границе Швейцарии и Италии машина попала на лед, ее вынесло с дороги. Автомобиль пострадал, но главное, что все ребята в полном здравии и уже приступили к работе. В машине была только сервисная бригада, спортсменов не было. На место ДТП приехали пожарные и скорая, это стандартная процедура там. Все прошли медицинское обследование», — сказал Бородавко РИА Новости.

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