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16:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Большунов завоевал серебро в спринте на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебро в спринте в рамках «Тур де Ски». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Гонка прошла в швейцарском Валь-Мюстайр. Отечественный спортсмен преодолел дистанцию за три минуты девять и одна сотая секунды. Отставание Большунова от лидера итальянского лыжника Федерико Пеллегрино составило 57 секунд. Третий результат показал Решар Жуве из Франции.

Также в пятерку по итогам спринта вошли еще два россиянина. Четвертое и пятое места заняли Глеб Ретивых и Артем Мальцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Многодневка «Тур де Ски» является этапом Кубка мира, который завершится 21 марта 2021 года.

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