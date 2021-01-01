Большунов — второй в первой гонке нового года: он выжал из себя максимум в спринте. В финале было трое русских
Отличное начала «Тур де Ски».
Отличное начала «Тур де Ски».
Начать 2021-й с ЗОЖа — отличная идея. «Тур де Ски» такую возможность предоставляет. И совсем неважно, с прошлогодним оливье вы на тарелке или бокалом шампанского в руках. Можно всем без зазрения совести рассказывать, что новогодние праздники вы провели на лыжне. А начали с конькового спринта в швейцарском
Квалификация на убийственной трассе (очень много горок и коварный спуск) для сборной России получилась без сенсаций. Отобрались дальше те, кто и должны были. У девушек в четвертьфинал прошли Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина. При этом лучшей из наших стала Сорина, которую нельзя назвать спринтером.
Парни выступили в квале убедительнее. Александр Большунов и Артем Мальцев проиграли только итальянцу Федерико Пеллегрино, который занял королевский спринтерский трон Йоханнеса Клэбо. В следующие забеги попали Андрей Мельниченко, Александр Терентьев, Евгений Белов, Глеб Ретивых и Иван Якимушкин. За россиян в финале было спокойно. Хоть
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Учитывая, что команда провела отдых между квалом и основной частью соревнований в машинах (организаторы не предоставили никаких кабинок для лыжников), четвертьфиналы прошли здорово. Непряева пусть и уступила Майе Дальквист, на финише такую контратаку провела, что вышла на второе место, идя перед этим практически последней. Ступак была агрессивнее, потому что Анамария Лампич и Надин Фендрих — девушки, которых всегда нужно опасаться. Увы, но накатить со спуска Юлия не смогла, став только третьей.
Зато класс показала Сорина. Татьяна быстро разорвала дистанцию с соперницами, а на спуске раскатилась так, что вышла вперед. Но у Йонны Сундлинг лыжи катили очень круто, поэтому на финише Сориной пришлось с ней и соперничать. На 0,07 секунды Сундлинг оказалась быстрее. Но главное — проход в полуфинал. В забеге, где была Мацокина, дирижировали Линн Сван и Эмма Рибом. Они же и выиграли в итоге. Христина же провела четвертьфинал слабо и дальше не прошла.
Мужские четвертьфиналы начались с мощной зарубы Большунова и Пеллегрино. Итальянец агрессивно начал, потом ушел в глубину, но на финише его тактический выход вперед не помог. Сан Саныч был убедительнее, поэтому и победил. Во втором забеге Ретивых захватил инициативу и до конца ее продержал. Следом за ним финишировал Мельниченко, которому мог помешать Симеон Хэмилтон. На одном из виражей они чуть не подрались. Белов же его обогнать не смог, чтобы попытаться пройти
В забеге Терентьева хорошо сработал француз Ришар Жув. Он россиянину позволил лидировать до финиша, а потом включил свои спринтерские скорости. Александр уступил Жуву 0,18 секунды. Мальцев тоже со второго места дальше прошел. Там его обошел друг по команде Жува Люка Шанава. Дарио Колонья с ними же бился, но его конкуренты отцепили. Не хватило
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В полуфинале так радостно уже не было. У девушек никто дальше не прошел. Непряева могла бы, но второй забег получился быстрее. А так Наталья осталась лишь четвертой, уступив Фендрих, которая знает трассу лучше всех, Лампич и Дальквист. Инициатива Сориной же с самого начала была заглушена шведками и американками. На финише она с Сван, Джессикой Диггинс, Фридой Карлссон и Рози Бреннан даже не боролась. Шансов никаких не было.
Большунов и Ретивых попали на Пеллегрино и Жува. Уйти от них никак не получалось, поэтому пришлось все силы бросать на финиш. Там россияне уступили, но ничего не теряли. Их забег был очень быстрым и пройти
Мужской финал показал, как выматывают гонки на большой высоте. Россияне не доминировали. Только Большунову удалось зацепиться за Пеллегрино. А потом повторился сценарий спринта в Давосе. Итальянец сделал себе задел, и Сан Санычу прямой не хватило, чтобы накатить. Но он может быть доволен и вторым местом. Все же спринт — не совсем его. Третьим финишировал Жув.
В женском финале победила Сван. С ней могла побороться Надин Фендрих, но она рухнула на последнем спуске. Лампич финишировала второй, но затем ее отбросили на шестое место
Виктория Дмитриева