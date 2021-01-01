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16:42 (мск), источник: Sport24

Большунов — второй в первой гонке нового года: он выжал из себя максимум в спринте. В финале было трое русских

Отличное начала «Тур де Ски».

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Источник: AP 2020

Начать 2021-й с ЗОЖа — отличная идея. «Тур де Ски» такую возможность предоставляет. И совсем неважно, с прошлогодним оливье вы на тарелке или бокалом шампанского в руках. Можно всем без зазрения совести рассказывать, что новогодние праздники вы провели на лыжне. А начали с конькового спринта в швейцарском Валь-Мюстаире. Пусть и по телевизору.

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Квалификация на убийственной трассе (очень много горок и коварный спуск) для сборной России получилась без сенсаций. Отобрались дальше те, кто и должны были. У девушек в четвертьфинал прошли Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина. При этом лучшей из наших стала Сорина, которую нельзя назвать спринтером.

Парни выступили в квале убедительнее. Александр Большунов и Артем Мальцев проиграли только итальянцу Федерико Пеллегрино, который занял королевский спринтерский трон Йоханнеса Клэбо. В следующие забеги попали Андрей Мельниченко, Александр Терентьев, Евгений Белов, Глеб Ретивых и Иван Якимушкин. За россиян в финале было спокойно. Хоть кто-то бы да отобрался.

***

Учитывая, что команда провела отдых между квалом и основной частью соревнований в машинах (организаторы не предоставили никаких кабинок для лыжников), четвертьфиналы прошли здорово. Непряева пусть и уступила Майе Дальквист, на финише такую контратаку провела, что вышла на второе место, идя перед этим практически последней. Ступак была агрессивнее, потому что Анамария Лампич и Надин Фендрих — девушки, которых всегда нужно опасаться. Увы, но накатить со спуска Юлия не смогла, став только третьей. Лаки-лузером пройти не вышло. Забег был медленным.

Зато класс показала Сорина. Татьяна быстро разорвала дистанцию с соперницами, а на спуске раскатилась так, что вышла вперед. Но у Йонны Сундлинг лыжи катили очень круто, поэтому на финише Сориной пришлось с ней и соперничать. На 0,07 секунды Сундлинг оказалась быстрее. Но главное — проход в полуфинал. В забеге, где была Мацокина, дирижировали Линн Сван и Эмма Рибом. Они же и выиграли в итоге. Христина же провела четвертьфинал слабо и дальше не прошла.

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Мужские четвертьфиналы начались с мощной зарубы Большунова и Пеллегрино. Итальянец агрессивно начал, потом ушел в глубину, но на финише его тактический выход вперед не помог. Сан Саныч был убедительнее, поэтому и победил. Во втором забеге Ретивых захватил инициативу и до конца ее продержал. Следом за ним финишировал Мельниченко, которому мог помешать Симеон Хэмилтон. На одном из виражей они чуть не подрались. Белов же его обогнать не смог, чтобы попытаться пройти лаки-лузером.

В забеге Терентьева хорошо сработал француз Ришар Жув. Он россиянину позволил лидировать до финиша, а потом включил свои спринтерские скорости. Александр уступил Жуву 0,18 секунды. Мальцев тоже со второго места дальше прошел. Там его обошел друг по команде Жува Люка Шанава. Дарио Колонья с ними же бился, но его конкуренты отцепили. Не хватило каких-то пары метров Якимушкину, чтобы в полуфинал выйти. Он слишком далеко отпустил оппонентов, и финишной прямой ему не хватило, чтобы ворваться в топ-2.

***

В полуфинале так радостно уже не было. У девушек никто дальше не прошел. Непряева могла бы, но второй забег получился быстрее. А так Наталья осталась лишь четвертой, уступив Фендрих, которая знает трассу лучше всех, Лампич и Дальквист. Инициатива Сориной же с самого начала была заглушена шведками и американками. На финише она с Сван, Джессикой Диггинс, Фридой Карлссон и Рози Бреннан даже не боролась. Шансов никаких не было.

Большунов и Ретивых попали на Пеллегрино и Жува. Уйти от них никак не получалось, поэтому пришлось все силы бросать на финиш. Там россияне уступили, но ничего не теряли. Их забег был очень быстрым и пройти лаки-лузерами они могли сто процентов. Мельниченко же побороться так и не смог. У Андрея случился какой-то сбой. Он отстал без шансов вернуться в забег. Во втором тоже были свои возмутители спокойствия — Шанава и Валентин Шавена. На подъеме они отцепили Терентьева, а вот Мальцев удержался и на фотофинише обыграл Шанаву.

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Мужской финал показал, как выматывают гонки на большой высоте. Россияне не доминировали. Только Большунову удалось зацепиться за Пеллегрино. А потом повторился сценарий спринта в Давосе. Итальянец сделал себе задел, и Сан Санычу прямой не хватило, чтобы накатить. Но он может быть доволен и вторым местом. Все же спринт — не совсем его. Третьим финишировал Жув.

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В женском финале победила Сван. С ней могла побороться Надин Фендрих, но она рухнула на последнем спуске. Лампич финишировала второй, но затем ее отбросили на шестое место из-за блокировки Фендрих. И это не есть хорошо. Диггинс переместилась на 2-е место, Карлссон на 3-е, а Бреннан на 4-е. А это все соперницы Непряевой за победу в общем зачете «Тура». Россиянкам придется догонять в длинных гонках (первая из них — завтра), но их форма пока не впечатляет.

Виктория Дмитриева

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