Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта
Шальке-04
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон & Хоув
Вулверхэмптон Уондерерс
23
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Вальядолид
01
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Россия U20
Германия U20
21
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Бромвич Альбион
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Сельта
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
23:30
Финляндия U20
Швеция U20
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Байер
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Боруссия М
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Унион Б
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Аугсбург
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Фрайбург
13
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3.01
Канада U20
Чехия U20
Футбол. Зарубежный
16:00
Вильярреал
Леванте
21
Футбол. Зарубежный
15:30
Тоттенхэм Хотспур
Лидс
30
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3.01
США U20
Словакия U20
Все события
Фоторепортажи
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
15:19 (мск), источник: ТАСС

Российская лыжница Ступак стала второй в масс-старте на «Тур де Ски»

ТАСС, 2 января. Россиянка Юлия Ступак заняла второе место в масс-старте на 10 км классическим стилем, который прошел в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Вторая гонка «Тур де Ски» прошла в Швейцарии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Первой финишировала шведка Линн Сван, которая накануне стала победительницей спринтерской гонки. Она показала результат 30 минут 9,9 секунды. Ступак проиграла ей 0,7 секунды, ее медаль стала первой для российских лыжниц на текущем «Тур де Ски». Третье место заняла американка Джессика Диггинс (+1,4).

Читайте также
Елена Вяльбе обвинила сборную Норвегии в проявлении неуважения

Россиянка Яна Кирпиченко стала седьмой (+4,5), Алиса Жамбалова — восьмой (+13,6), Татьяна Сорина — 10-й (+17,9), Наталья Непряева — 16-й (+31,9), Христина Мацокина — 26-й (+1.32,0), Анна Нечаевская — 28-й (+1.35,6), Анастасия Фалеева — 48-й (+2.48,8).

Сван укрепила лидерство в общем зачете «Тур де Ски», ее результат составляет 32 минуты 42 секунды. Второй идет Диггинс (отставание — 13 секунд), третьей — шведка Фрида Карлссон (+0.18). Сорина занимает седьмое место (+0.53), Ступак — восьмое (+0.56), Непряева — девятой (+1.12), Кирпиченко — 13-й (+1.23), Жамбалова — 14-й (+1.33), Мацокина — 24-й (+2.35), Нечаевская — 32-й (+2.59), Фалеева — 48-й (+4.15).

Следующая женская гонка на «Тур де Ски» состоится в Швейцарии 3 января. В этот день пройдет гонка преследования.

 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Россия, США, Канада? Рейтинг сборных на МЧМ перед плей-офф
Александр Большунов победил в масс-старте на «Тур де Ски»
Маурисио Почеттино назначен главным тренером «ПСЖ»
«Тоттенхэм» разгромил «Лидс» и вышел на третье место в АПЛ
«Локомотив» рассматривает покупку игрока «Фиорентины» за €15 млн
«Реал» — «Сельта» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
Российский саночник взял серебро на этапе Кубка мира в Германии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь