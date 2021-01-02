Российская лыжница Ступак стала второй в масс-старте на «Тур де Ски»

Первой финишировала шведка Линн Сван, которая накануне стала победительницей спринтерской гонки. Она показала результат 30 минут 9,9 секунды. Ступак проиграла ей 0,7 секунды, ее медаль стала первой для российских лыжниц на текущем «Тур де Ски». Третье место заняла американка Джессика Диггинс (+1,4).

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Россиянка Яна Кирпиченко стала седьмой (+4,5), Алиса Жамбалова — восьмой (+13,6), Татьяна Сорина — 10-й (+17,9), Наталья Непряева — 16-й (+31,9), Христина Мацокина — 26-й (+1.32,0), Анна Нечаевская — 28-й (+1.35,6), Анастасия Фалеева — 48-й (+2.48,8).

Сван укрепила лидерство в общем зачете «Тур де Ски», ее результат составляет 32 минуты 42 секунды. Второй идет Диггинс (отставание — 13 секунд), третьей — шведка Фрида Карлссон (+0.18). Сорина занимает седьмое место (+0.53), Ступак — восьмое (+0.56), Непряева — девятой (+1.12), Кирпиченко — 13-й (+1.23), Жамбалова — 14-й (+1.33), Мацокина — 24-й (+2.35), Нечаевская — 32-й (+2.59), Фалеева — 48-й (+4.15).