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17:27 (мск), источник: ТАСС

Российский лыжник Большунов победил в масс-старте на «Тур де Ски»

ТАСС, 2 января. Россиянин Александр Большунов занял первое место в масс-старте на 15 км классическим стилем на многодневной лыжной гонке «Тур де Ски». Гонка прошла в Швейцарии.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин преодолел дистанцию за 34 минуты 9,8 секунды, вторым стал швейцарец Дарио Колонья (отставание 23,5 секунды), третьим — россиянин Иван Якимушкин (+25,3). Пятым финишировал Денис Спицов (+34,4).

На последнем круге россияне Евгений Белов и Алексей Червоткин столкнулись друг с другом, спортсмены занимали второе и третье места соответственно. Якимушкин шел позади и вылетел за пределы трассы, избегая столкновения. Червоткин в итоге стал седьмым (+42,6), Белов — девятым (+47,2). Илья Семиков занял седьмое место (+43,4).

Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянин Артем Мальцев стал 14-м (+49,8), Андрей Мельниченко — 22-м (+1.22,8), Александр Терентьев — 31-м (+1.46,0), Глеб Ретивых — 42-м (+2.15,4).

Следующая мужская гонка на «Тур де Ски» состоится в Швейцарии 3 января — гонка преследования.

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