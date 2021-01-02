Российский лыжник Большунов победил в масс-старте на «Тур де Ски»
ТАСС, 2 января. Россиянин Александр Большунов занял первое место в
ТАСС, 2 января. Россиянин Александр Большунов занял первое место в
Россиянин преодолел дистанцию за 34 минуты 9,8 секунды, вторым стал швейцарец Дарио Колонья (отставание 23,5 секунды), третьим — россиянин Иван Якимушкин (+25,3). Пятым финишировал Денис Спицов (+34,4).
На последнем круге россияне Евгений Белов и Алексей Червоткин столкнулись друг с другом, спортсмены занимали второе и третье места соответственно. Якимушкин шел позади и вылетел за пределы трассы, избегая столкновения. Червоткин в итоге стал седьмым (+42,6), Белов — девятым (+47,2). Илья Семиков занял седьмое место (+43,4).
Россиянин Артем Мальцев стал 14-м (+49,8), Андрей Мельниченко — 22-м (+1.22,8), Александр Терентьев — 31-м (+1.46,0), Глеб Ретивых — 42-м (+2.15,4).
Следующая мужская гонка на «Тур де Ски» состоится в Швейцарии 3 января — гонка преследования.