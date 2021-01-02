Российский лыжник Большунов победил в масс-старте на «Тур де Ски»

На последнем круге россияне Евгений Белов и Алексей Червоткин столкнулись друг с другом, спортсмены занимали второе и третье места соответственно. Якимушкин шел позади и вылетел за пределы трассы, избегая столкновения. Червоткин в итоге стал седьмым (+42,6), Белов — девятым (+47,2). Илья Семиков занял седьмое место (+43,4).