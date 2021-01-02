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17:49 (мск), источник: ТАСС

Два российских лыжника столкнулись перед финишем в масс-старте на «Тур де Ски»

ТАСС, 2 января. Российские лыжники Евгений Белов и Алексей Червоткин столкнулись друг с другом перед финишем в масс-старте на 15 км классическим стилем на многодневной гонке «Тур де Ски». Гонка прошла в Швейцарии.

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Источник: РИА "Новости"

Белов и Червоткин занимали второе и третье места соответственно, при входе в поворот один россиянин подрезал другого, и произошло столкновение. Шедший за ними россиянин Иван Якимушкин вылетел с трассы, пытаясь избежать столкновения. Он вернулся на трассу и занял третье место.

Победил в гонке россиянин Александр Большунов.

Во время загрузки произошла ошибка.
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