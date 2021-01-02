Два российских лыжника столкнулись перед финишем в масс-старте на «Тур де Ски»
ТАСС, 2 января. Российские лыжники Евгений Белов и Алексей Червоткин столкнулись друг с другом перед финишем в
ТАСС, 2 января. Российские лыжники Евгений Белов и Алексей Червоткин столкнулись друг с другом перед финишем в
Белов и Червоткин занимали второе и третье места соответственно, при входе в поворот один россиянин подрезал другого, и произошло столкновение. Шедший за ними россиянин Иван Якимушкин вылетел с трассы, пытаясь избежать столкновения. Он вернулся на трассу и занял третье место.
Победил в гонке россиянин Александр Большунов.