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22:31 (мск), источник: Sport24

Непряевой и Ступак грозит снятие с «Тур де Ски» за нарушение масочного режима

Российских лыжниц Наталью Непряеву и Юлию Ступак могут снять с «Тур де Ски». Как сообщает SportExpressen, спортсменкам грозит наказание за нарушение масочного режима. Международная федерация лыжного спорта (FIS) в настоящее время занимается сбором фото- и видеодоказательств.

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Источник: instagram.com/yulia_belorukova

Поскольку в мире бушует пандемия коронавируса, FIS приняла ряд мер, чтобы минимизировать риски распространения инфекции на соревнованиях. Среди прочего, федерация обязала спортсменов носить маски, в том числе во время прибытия на арены и по окончании гонок. Однако на первых двух этапах «Тур де Ски» не все выполнили требования FIS. По информации СМИ, в число провинившихся входят Непряева и Ступак.

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Организаторы соревнований сделали резкое предупреждение на встрече руководителей команд, пообещав наказывать тех, кто и далее будет проявлять небрежность. В худшем случае лыжники и лыжницы могут лишиться аккредитации и быть исключены из «Тур де Ски».

Рейс-директор «Тур де Ски» Пьер Миньерей сообщил, что организаторы соревнований уже собирают необходимые фото- и видеоматериалы случаев пренебрежения правилами, и пообещал бороться с нарушителями дисциплины.

2 января Ступак стала второй в масс-старте на «Тур де Ски», Непряева финишировала 16-й.

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