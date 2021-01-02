Непряевой и Ступак грозит снятие с «Тур де Ски» за нарушение масочного режима

Поскольку в мире бушует пандемия коронавируса, FIS приняла ряд мер, чтобы минимизировать риски распространения инфекции на соревнованиях. Среди прочего, федерация обязала спортсменов носить маски, в том числе во время прибытия на арены и по окончании гонок. Однако на первых двух этапах «Тур де Ски» не все выполнили требования FIS. По информации СМИ, в число провинившихся входят Непряева и Ступак.

Организаторы соревнований сделали резкое предупреждение на встрече руководителей команд, пообещав наказывать тех, кто и далее будет проявлять небрежность. В худшем случае лыжники и лыжницы могут лишиться аккредитации и быть исключены из «Тур де Ски».

Рейс-директор «Тур де Ски» Пьер Миньерей сообщил, что организаторы соревнований уже собирают необходимые фото- и видеоматериалы случаев пренебрежения правилами, и пообещал бороться с нарушителями дисциплины.