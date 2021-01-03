Российские лыжники не будут отстранены за нарушение масочного режима на «Тур де Ски»

Шведское издание Expressen во вторник сообщило, что несколько лыжников, в том числе россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак, не надевали маски после окончания соревнований в рамках многодневной гонки «Тур де Ски». Отмечалось, что за это их могут лишить аккредитаций.

«Нет, спортсмены не будут отстранены от участия в “Тур де Ски” за то, что не носят маски. Однако, как уже говорилось, спортсменам и всем причастным к соревнованиям лицам настоятельно рекомендуется носить маски», — сообщили в международной федерации.

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Норвежские лыжники из-за риска заразиться коронавирусом отказались от участия в многодневке.