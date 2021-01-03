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15:53 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»

ТАСС, 3 января. Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в гонке преследования на дистанции 15 км свободным стилем, которая прошла в рамках многодневки «Тур де Ски». Гонка прошла в Швейцарии.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен показал результат 32 минуты 11,1 секунды. Второе место занял россиянин Артем Мальцев (отставание — 53,7 секунды), третьим финишировал француз Морис Манифика (+1.07,0).

Россиянин Денис Спицов стал четвертым (+1.10,7), Иван Якимушкин — пятым (+1.34,2), Евгений Белов — 12-м (+2.20,6), Андрей Мельниченко — 21-м (+3.26,1), Илья Семиков — 24-м (+3.34,0), Александр Терентьев — 26-м (+3.39,9), Глеб Ретивых — 39-м (+4.31,0), Алексей Червоткин — 47-м (+5.26,3).

Большунов укрепил лидерство в общем зачете «Тур де Ски», его результат составляет 1 час 8 минут 30 секунд. Второе место занимает Мальцев (отставание — 53 секунды), третье — Манифика (+1.07). Спицов идет четвертым (+1.10), Якимушкин — шестым (+1.34), Белов — 12-м (+2.20), Мельниченко — 21-м (+3.26), Семиков — 24-м (+3.34), Терентьев — 26-м (+3.40), Ретивых — 39-м (+4.31), Червоткин — 48-м (+5.26).

Большунов также продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, в его активе 658 очков, вторым идет итальянец Федерико Пеллегрино (354), третьим — норвежец Йоханнес Клебо (296).

Позднее в воскресенье состоится женская гонка преследования. Следующий этап «Тур де Ски» пройдет 5 января в Италии, состоятся женская и мужская гонки с раздельным стартом.

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