Большунов отстоял лидерство. Сан Саныч нашел золото в тумане на «Тур де Ски»
Лидер сборной России провел спокойную гонку преследования и оформил вторую победу за два дня.
Лидер сборной России провел спокойную гонку преследования и оформил вторую победу за два дня.
«Тур де Ски». Мужчины
Гонка преследования, 15 км (С)
1. Александр Большунов (Россия) — 32.11,1
2. Артем Мальцев (Россия) — 53,7
3. Морис Манифика (Франция) — 1.07,0
4. Денис Спицов (Россия) — 1.10,7
5. Иван Якимушкин (Россия) — 1.34,2
6. Дарио Колонья (Швейцария) — 1.34,7…
12. Евгений Белов (Россия) — 2.20,6…
21. Андрей Мельниченко (Россия) — 3.26,1…
24. Илья Семиков (Россия) — 3.34,0…
26. Александр Терентьев (Россия) — 3.39,9…
39. Глеб Ретивых (Россия) — 4.31,0…
48. Алексей Червоткин (Россия) — 5.26,3.
Лидер сборной России Александр Большунов завершил первый отрезок многодневки «Тур де Ски» в
Воскресный мужской забег получился не слишком зрелищным, дав новый повод сожалеть об отсутствии на «Туре» норвежцев. Но Клебо и Ко сами виноваты, а мантра про их ковидофибию просто становится обязательной программой в отчетах о каждой гонке. В коньковой дистанционке на третьем этапе многодневки Большунов стартовал с минутным преимуществом над конкурентами, которое заработал днем раньше в блестящем классическом
Очевидно, что Александр сегодня экономил силы: впереди еще много гонок, а рвать жилы на высокогорье — это серьезный удар по здоровью даже для такого крепкого парня, как Большунов. Первую половину гонки Мальцев работал в паре с Дарио Колоньей, но затем швейцарский ветеран все же не выдержал темпа и переместился во вторую группу преследователей, которую тащил вперед Манифика. Блестящая работа француза, увы, снова не позволила нам насладиться русским подиумом. Ближе к финишу Морис оторвался и от Спицова, и от остальной группы, так что все сегодняшние призеры завершили гонку в духе времени — с соблюдением солидной социальной дистанции.
— Победа Большунова закономерна, нет ничего неожиданного, — подвел итоги гонки для «СЭ» знаменитый российский лыжник Максим Вылегжанин. — Александр и в прошлом сезоне показывал, что умеет бегать. Не зря он в прошлом году выиграл общий зачет Кубка мира. Конечно, здесь конкурентов меньше, нет сильных норвежцев, это менее красивые победы. Но все гонки Саша все равно бежит очень хорошо.
— Не сказал бы, что победа пришла легко. Сегодня пришлось потрудиться, — отметил Большунов в эфире «Матч ТВ». — На последних кругах было особенно тяжело, но я рад, что смог сегодня финишировать с хорошим временем. В принципе, позиция после трех этапов неплохая, впереди еще много гонок, будем бороться.
К сожалению, не хватило сил для того, чтобы удержаться в топ-6 у Евгения Белова. Вчера этот россиянин стал участником громкого инцидента с завалом на спуске незадолго до финиша. В
Червоткин, получивший вчера три минуты штрафа, стартовал в гонке преследования 61-м, финишировал 48-м, проиграв Большунову еще 40 секунд. Увы, глупое падение в субботу, видимо, окончательно выбило Алексея из списка претендентов на медали. Теперь весь пелетон переезжает в итальянский Тоблах, где 5 января мужчины проведут раздельную коньковую гонку на 15 км. И Большунов будет снова будет в ней фаворитом. Хотя Мальцев и Спицов, как показала последняя гонка, тоже в порядке.
Расписание «Тур де Ски»
Тоблах (Италия)
5 января. 15.00 Женщины. Разделка, 10 км ©. 16.45 Мужчины. Разделка, 15 км (С)
6 января. 15.30 Женщины. Преследование, 10 км (К). 16.40 Мужчины. Преследование, 15 км (К)
Валь ди Фьемме (Италия)
8 января. 15.15. Мужчины.
9 января. 15.05 Спринт (К)
10 января. 14.45 Женщины. Горный