Большунов отстоял лидерство. Сан Саныч нашел золото в тумане на «Тур де Ски»

«Тур де Ски». Мужчины

Гонка преследования, 15 км (С)

1. Александр Большунов (Россия) — 32.11,1

2. Артем Мальцев (Россия) — 53,7

3. Морис Манифика (Франция) — 1.07,0

4. Денис Спицов (Россия) — 1.10,7

5. Иван Якимушкин (Россия) — 1.34,2

6. Дарио Колонья (Швейцария) — 1.34,7…

12. Евгений Белов (Россия) — 2.20,6…

21. Андрей Мельниченко (Россия) — 3.26,1…

24. Илья Семиков (Россия) — 3.34,0…

26. Александр Терентьев (Россия) — 3.39,9…

39. Глеб Ретивых (Россия) — 4.31,0…

48. Алексей Червоткин (Россия) — 5.26,3.

Лидер сборной России Александр Большунов завершил первый отрезок многодневки «Тур де Ски» в Валь-Мюстаире победой в коньковой гонке преследования на 15 км. Бег по туманным горам дался Сан Санычу непросто, и по чистому времени он проиграл и Артему Мальцеву, и Морису Манифика, и даже Денису Спицову. Но главное — Большунов удержал солидное преимущество в тотале. А разница в разрыве в общем зачете в 60 или 53 секунду по нынешним временам не слишком значительна. Очевидно, что у Александра есть все для того, чтобы удержать преимущество до самого финиша многодневки.

Монифика выиграл у Большунова 29 секунд

Воскресный мужской забег получился не слишком зрелищным, дав новый повод сожалеть об отсутствии на «Туре» норвежцев. Но Клебо и Ко сами виноваты, а мантра про их ковидофибию просто становится обязательной программой в отчетах о каждой гонке. В коньковой дистанционке на третьем этапе многодневки Большунов стартовал с минутным преимуществом над конкурентами, которое заработал днем раньше в блестящем классическом масс-старте. Отрыв в районе 50−60 секунд лидер удерживал на протяжении всей дистанции. На подъемах Мальцеву, который возглавлял погоню практически все 15 км, удавалось подтянуться чуть ближе. На всех прочих участках Большунов отыгрывал с таким трудом заработанный соперниками гандикап.

Очевидно, что Александр сегодня экономил силы: впереди еще много гонок, а рвать жилы на высокогорье — это серьезный удар по здоровью даже для такого крепкого парня, как Большунов. Первую половину гонки Мальцев работал в паре с Дарио Колоньей, но затем швейцарский ветеран все же не выдержал темпа и переместился во вторую группу преследователей, которую тащил вперед Манифика. Блестящая работа француза, увы, снова не позволила нам насладиться русским подиумом. Ближе к финишу Морис оторвался и от Спицова, и от остальной группы, так что все сегодняшние призеры завершили гонку в духе времени — с соблюдением солидной социальной дистанции.

— Победа Большунова закономерна, нет ничего неожиданного, — подвел итоги гонки для «СЭ» знаменитый российский лыжник Максим Вылегжанин. — Александр и в прошлом сезоне показывал, что умеет бегать. Не зря он в прошлом году выиграл общий зачет Кубка мира. Конечно, здесь конкурентов меньше, нет сильных норвежцев, это менее красивые победы. Но все гонки Саша все равно бежит очень хорошо.

Белов откатился на 12-е место

— Не сказал бы, что победа пришла легко. Сегодня пришлось потрудиться, — отметил Большунов в эфире «Матч ТВ». — На последних кругах было особенно тяжело, но я рад, что смог сегодня финишировать с хорошим временем. В принципе, позиция после трех этапов неплохая, впереди еще много гонок, будем бороться.

К сожалению, не хватило сил для того, чтобы удержаться в топ-6 у Евгения Белова. Вчера этот россиянин стал участником громкого инцидента с завалом на спуске незадолго до финиша. В масс-старте Белов мог взойти на подиум, но после столкновения с Алексеем Червоткиным показал лишь девятый результат и чуть не подрался с обидчиком. В пасьюте Евгений стартовал восьмым, долго держался во второй группе преследователей, но в итоге откатился на 12-е место. После первых трех этапов Белов проигрывает Большунову уже 2.20, и шансов побороться за медали «Тур де Ски» у него, если честно, немного.

Червоткин, получивший вчера три минуты штрафа, стартовал в гонке преследования 61-м, финишировал 48-м, проиграв Большунову еще 40 секунд. Увы, глупое падение в субботу, видимо, окончательно выбило Алексея из списка претендентов на медали. Теперь весь пелетон переезжает в итальянский Тоблах, где 5 января мужчины проведут раздельную коньковую гонку на 15 км. И Большунов будет снова будет в ней фаворитом. Хотя Мальцев и Спицов, как показала последняя гонка, тоже в порядке.