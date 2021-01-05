Российские лыжники заняли первые пять мест в «разделке» на «Тур де Ски», Большунов победил

Золотую медаль завоевал Александр Большунов, второй результат показал Денис Спицов, третий — Иван Якимушкин. Четвёртое и пятое места заняли Алексей Червоткин и Артём Мальцев соответственно. Помимо этого в топ-10 попали Евгений Белов (7-е место) и Андрей Мельниченко (8-е место).