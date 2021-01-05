Лучший лыжник мира Большунов опять всех обыграл
Бронза — у Ивана Якимушкина.
Бронза — у Ивана Якимушкина.
В мужском «Тур де Ски» сенсаций нет. Там Александр Большунов уверенно лидирует и вряд ли
Зато за оставшиеся позиции на подиуме многодневки есть кому бороться. При определенных раскладах он может быть только нашим. На втором месте сейчас идет Артем Мальцев. Совсем рядом Денис Спицов и Иван Якимушкин. Для уверенности на заключительном этапе было необходимо классно провести гонки в Тоблахе.
До выхода на старт россиян на трассе ничего интересного не происходило. А потом Андрей Мельниченко стал лидером на разгоне, и понеслось. Немного ему уступали Алексей Червоткин, Артем Мальцев и Дарио Колонья.
Все это было лишь предварительно, потому что верилось мало, что Мельниченко продержит свою скорость до конца пятнашки. Все же начинал на него наседать Денис Спицов. Он в любой индивидуалке выглядит круто, потому что это его дисциплина.
Русские лыжники окружили Колонью со всех сторон. Там еще позади круто стартовали Евгений Белов и Иван Якимушкин.
Уже на 5-километровке швейцарца оттеснили прилично. В одни ноги друг с другом шли Мельниченко и Мальцев. Да и вообще, с отметки 6,7 километра первые пять мест были застолблены нашими лыжниками. И это еще без Большунова, который только убежал в гонку.
Сан Саныч начал в удобном для себя темпе, поэтому и не лидировал. Пока с его тактикой ничего не было ясно, весь интерес вызывал Белов. Он начал обходить Мельниченко. Того же напрягал Мальцев, но на
Большунов начал добавлять только после трети дистанции. Началось все с трехсекундного преимущества, увеличивалось оно с каждой новой отсечкой. У остальных наших уже шла развязка, где разгонялся Спицов. Да так круто, что на финише обошел не только Мельниченко, но и Червоткина. Якимушкин уступил Денису 5,6 секунды. Мальцева на борьбу за топ-3 не хватило.
Большунов концовку предсказуемо провел мощно и выиграл не только 12 бонусных очков, но и индивидуалку. Белов с ним зарубиться не смог, начав проигрывать еще задолго до окончания гонки.
В генеральной классификации Большунов упрочил лидерство. Теперь Мальцев уступает ему больше минуты, три секунды Артему проигрывает Спицов. Нарушить идиллию россиян может сейчас лишь Морис Манифика, но это не точно. Его преследует Якимушкин.
Виктория Дмитриева