Ступак выиграла гонку преследования на «Тур де Ски»

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Ее результат составил 29 минут 24,7 секунды. Второе место заняла шведка Эбба Андерссон (отставание — 0,7 секунды), третьей стала американка Джессика Диггинс (+0,8). Эта победа стала первой для российских лыжниц на текущей многодневке.

Россиянка Татьяна Сорина пришла к финишу шестой (+38,3), Алиса Жамбалова — седьмой (+58,5), Наталья Непряева — 10-й (+1.01,7), Яна Кирпиченко — 11-й (+1.02,3), Христина Мацокина — 24-й (+2.32,3), Анна Нечаевская — 28-й (+2.56,5), Анастасия Фалеева — 45-й (+5.38,9).

Диггинс продолжает лидировать в зачете «Тур де Ски», ее результат составляет 1 час 54 минуты 15 секунд. Второй идет американка Рози Бреннан (+0.22), третьей — Ступак (+0.58). Сорина занимает пятое место (+1.53), Непряева — 10-е (+2.35), Жамбалова — 11-е (+3.05), Кирпиченко — 14-е (+3.09), Нечаевская — 27-е (+6.41), Мацокина — 28-е (+6.42), Фалеева — 47-е (+13.38).

В общем зачете Кубка мира лидерство удерживает Бреннан, в активе которой 580 очков после 13 гонок.

Второй идет Сорина (488 очков), третьей — Диггинс (432). Непряева расположилась на четвертой строчке (400), Ступак — на шестой (382), Жамбалова — на 24-й (130), Кирпиченко — на 29-й (105), Мацокина — на 41-й (53), Нечаевская — на 46-й (39), Наталия Мекрюкова — на 79-й (4).

«Тур де Ски» завершится 10 января.