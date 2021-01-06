Первый золотой дубль россиян на «Тур де Ски»: Большунов и Ступак безупречны
Пятый этап многодневки «Тур де Ски» завершился двойной победой российской сборной.
Пятый этап многодневки «Тур де Ски» завершился двойной победой российской сборной.
В гонках преследования классическим стилем лучшими стали Александр Большунов и Юлия Ступак, в мужской гонке россияне заняли весь подиум.
«Тур де Ски»
Мужчины. Гонка преследования, 15 км (С)
1. Александр Большунов (Россия) — 34.32,9
2. Иван Якимушкин (Россия) — отставание 55,5
3. Евгений Белов (Россия) — 55,6
4. Алексей Червоткин (Россия) — 56,8
5. Андрей Мельниченко (Россия) — 58,7
6. Морис Манифика (Франция) — 1.01,4
7. Денис Спицов (Россия) — 1.04,2
8. Артем Мальцев (Россия) — 1.12,1
9. Илья Семиков (Россия) — 2.02,5…
14. Александр Терентьев (Россия) — 2.12,4…
44. Глеб Ретивых (Россия) — 4.47,0.
Формат гонки преследования в применении к нынешнему мужскому «Туру» утратил интригу. Вопрос, кто будет победителем, не стоял с первого же километра дистанции. Большунов стартовал первым и в принципе со вполне отыгрываемым отставанием — 8 секунд. Но группа преследователей в составе шести россиян и француза Мориса Манифика догнать лидера даже не пыталась. Большунов уходил вперед с каждым шагом, мгновенно доведя отрыв с нескольких секунд почти до минуты. Остальные россияне вместе с французом включились в тактическую борьбу за
«Красный Сапсан», как его метко назвал комментатор Александр Легков, несколько раз пытался высадить французского пассажира. Но Манифика оказался упорным, в
Но все равно за несколько сот метров до финиша упал Артем Мальцев. Упал исключительно по собственной вине, запутавшись в лыжах, и сломал палку. Запасную ему тут же дали, но время оказалось упущено. Мальцев откатился на восьмое место, пропустив вперед не только подуставшего Дениса Спицова, но Манифика. В принципе, если бы не это падение, были все шансы, что первые семь мест останутся за россиянами.
В итоге вторым вслед за Большуновым в титулованной компании неожиданно стал молодой Иван Якимушкин. Третий — Евгений Белов, четвертый — Алексей Червоткин, пятый — Андрей Мельниченко. А в десятку, помимо Мальцева, смог залезть еще и Илья Семиков. Получился настоящий чемпионат России на выезде, словно Альпийские горы на фоне — это
— Сегодня было два варианта по ходу гонки: бежать
Женщины. Гонка преследования, 10 км (С)
1. Юлия Ступак (Россия) — 29.24,7
2. Эбба Андерссон (Швеция) — 0,7
3. Джессика Диггинс (США) — 0,8
4. Рози Бреннан (США) — 17,3
5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 37,3
6. Татьяна Сорина (Россия) — 38,3
7. Алиса Жамбалова (Россия) — 58,5…
10. Наталья Непряева (Россия) — 1.01,7
11. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.02,3…
24. Христина Мацокина (Россия) — 2.32,3…
28. Анна Нечаевская (Россия) — 2.56,5…
45. Анастасия Фалеева (Россия) — 5.38,9.
Юлия Ступак провела в Тоблахе однозначно лучшую свою гонку после декрета, если не вообще в карьере. Во всяком случае, такой яркой и убедительной мы Юлю давно не видели. А ведь уходила она в гонку с четвертой позиции с отставанием 26 секунд от лидера — вполне весомый задел, который не так и просто отыграть на 10 километрах дистанции.
Но Ступак в любимой классике была несравненна. Вместе со шведкой Эббой Андерссон они сходу догнали дуэт американок — олимпийскую чемпионку Джессику Диггинс и Рози Бреннан. Дальше пошла уже командная работа: важно было сохранить силы на финиш, но при этом не дать приблизиться Татьяне Сориной с финкой Кристой Пармакоски, которые шли в непосредственной близости.
Шведка и россиянка казались явно свежее американок. Но отставать никто не хотел. Только на последнем круге «отвалилась» Бреннан, для которой классический стиль особенно не выигрышен. Ступак и Андерссон взвинтили темп, но сбросить Диггинс не удалось. Казалось, что выиграет американка: как спринтер она в последних гонках была лучшей.
Но Ступак провела гонку суперграмотно: перекрыла для американки удобную лыжню, а потом одновременным ходом оставила соперниц позади. Ее победа была бесспорной, а вот Диггинс и Андерссон рассудил только фотофиниш. На мгновение быстрее оказалась шведка.
— Очень рада, что удалось победить, — сказала Ступак в эфире Eurosport. — Сегодня была хорошая гонка, соперницы боролись до конца. Год назад у меня родился сын, эту победу я посвящаю ему.
Интересно, кстати, что всего побед на этапах Кубка мира в карьере Ступак теперь три, из них две были одержаны именно в Тоблахе. Однозначно в актив себе гонку могут записать и Татьяна Сорина с Алисой Жамбаловой (6-е и 7-е места соответственно). А еще очень радует возвращение Натальи Непряевой: она поднялась с 21-й на 10 позицию, показав второе чистое время прохождения дистанции. Первое — у Ступак, которая была всего на секунду с небольшим быстрее.
В общем зачете Ступак пока идет третьей, правда, проигрывая Диггинс довольно много — 58 секунд. Впрочем, впереди еще три гонки, из них две — любимым для Юлии классическим стилем. Шансы подняться повыше есть, и вполне реальные.
Тур де Ски. Общий зачет
Женщины
1. Джессика Диггинс (США) — 1:54.15
2. Рози Бреннан (США) — 0.22
3. Юлия Ступак (Россия) — 0.58
4. Фрида Карлссон (Швеция) — 1.29
5. Татьяна Сорина (Россия) — 1.53
6. Эбба Андрессон (Швеция) — 2.08…
10. Наталья Непряева (Россия) — 2.35.
Мужчины
1. Александр Большунов (Россия) — 2:15.51
2. Артем Мальцев (Россия) — 2.06
3. Морис Манифика (Франция) — 2.09
4. Денис Спицов (Россия) — 2.15
5. Иван Якимушкин (Россия) — 2.30
6. Евгений Белов (Россия) — 3.16.
Расписание «Тур де Ски»:
8 января. 15.15. Мужчины.
9 января. 15.05 Спринт (К)
10 января. 14.45 Женщины. Горный