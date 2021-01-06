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18:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вяльбе оценила развитие лыжного спорта в стране после очередной победы на «Тур де Ски»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги гонок преследования на пятом этапе многодневки «Тур де Ски».

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Источник: Спорт-Экспресс

6 января Александр Большунов одержал победу в мужской гонке (15 км) в Тоблахе (Италия). Юлия Ступак стала лучшей среди женщин (10 км).

«Я всегда жду отличных результатов от спортсменов, поэтому и надеюсь на пьедестал с нашими ребятами. Мы все трудимся для этого! Не буду говорить, что лыжи сейчас спорт номер один в Росси. Я не хочу соревноваться с хоккеем, биатлоном или легкой атлетикой. Мы рады, что в новогодние праздники у людей есть возможность за нас поболеть, а то в рабочие дни никто бы этого и не увидел.

Если вчера хоккеисты не смогли обыграть канадцев, то это не значит, у нас все плохо с хоккеем! Я смотрела матч до пяти утра, но, к сожалению, не получилось. Что касается того факта, что Губерниев комментирует лыжи, то я не хочу ничего комментировать, что связано с этим человеком, — сказала Вяльбе.

8 января в Валь ди Фьемме (Италия) пройдут мужской и женский масс-старты в рамках «Тур де Ски».

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