Вяльбе оценила развитие лыжного спорта в стране после очередной победы на «Тур де Ски»
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги гонок преследования на пятом этапе многодневки «Тур де Ски».
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги гонок преследования на пятом этапе многодневки «Тур де Ски».
6 января Александр Большунов одержал победу в мужской гонке (15 км) в Тоблахе (Италия). Юлия Ступак стала лучшей среди женщин (10 км).
«Я всегда жду отличных результатов от спортсменов, поэтому и надеюсь на пьедестал с нашими ребятами. Мы все трудимся для этого! Не буду говорить, что лыжи сейчас спорт номер один в Росси. Я не хочу соревноваться с хоккеем, биатлоном или легкой атлетикой. Мы рады, что в новогодние праздники у людей есть возможность за нас поболеть, а то в рабочие дни никто бы этого и не увидел.
Если вчера хоккеисты не смогли обыграть канадцев, то это не значит, у нас все плохо с хоккеем! Я смотрела матч до пяти утра, но, к сожалению, не получилось. Что касается того факта, что Губерниев комментирует лыжи, то я не хочу ничего комментировать, что связано с этим человеком, — сказала Вяльбе.
8 января в Валь ди Фьемме (Италия) пройдут мужской и женский