Вяльбе оценила развитие лыжного спорта в стране после очередной победы на «Тур де Ски»

«Я всегда жду отличных результатов от спортсменов, поэтому и надеюсь на пьедестал с нашими ребятами. Мы все трудимся для этого! Не буду говорить, что лыжи сейчас спорт номер один в Росси. Я не хочу соревноваться с хоккеем, биатлоном или легкой атлетикой. Мы рады, что в новогодние праздники у людей есть возможность за нас поболеть, а то в рабочие дни никто бы этого и не увидел.