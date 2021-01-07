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21:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Швеции может в полном составе сняться с «Тур де Ски»

Сборная Швеции по лыжным гонкам может быть в полном составе отстранена от участия в «Тур де Ски», сообщает Aftonbladet.

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Источник: AP 2020
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Причиной может стать заражение коронавирусом лыжницы Линн Сван. Ранее стало известно, что она сдала положительный тест на Covid-19 и на данный момент находится на изоляции в ожидании результатов контрольного теста.

Врач сборной Швеции Пер Андерссон подчеркнул, что находится в диалоге по поводу сложившейся ситуации и допустил, что команда может сняться с соревнований в полном составе.

Представитель FIS Пьер Миньере отметил, что четких правил по данной ситуации у федерации нет, и решение будут принимать власти Италии.

Напомним, что ранее сборная Норвегии из-за риска заражения коронавирусом отказалась от участия в «Тур де Ски».

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