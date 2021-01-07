Сборная Швеции может в полном составе сняться с «Тур де Ски»

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Причиной может стать заражение коронавирусом лыжницы Линн Сван. Ранее стало известно, что она сдала положительный тест на Covid-19 и на данный момент находится на изоляции в ожидании результатов контрольного теста.

Врач сборной Швеции Пер Андерссон подчеркнул, что находится в диалоге по поводу сложившейся ситуации и допустил, что команда может сняться с соревнований в полном составе.

Представитель FIS Пьер Миньере отметил, что четких правил по данной ситуации у федерации нет, и решение будут принимать власти Италии.