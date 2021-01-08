Повторный тест на COVID-19 шведской лыжницы Сван дал отрицательный результат
Шведская лыжницы Линн Сван сдала отрицательный тест на коронавирус, сообщает Aftonbladet.
Шведская лыжницы Линн Сван сдала отрицательный тест на коронавирус, сообщает Aftonbladet.
Результат первого тестирования был положительным. Спортсменка, таким образом, сможет продолжить участие в «Тур де Ски».
До этого была информация, что сборная Швеции в случае повторного положительного теста у Сван может сняться с «Тур де Ски» в полном составе. Сван выиграла стартовые два этапа на «Тур де Ски» и идет на 16-м месте в общем зачете.
Также сообщается, что два финских лыжника, которые ранее сдали положительный тест на COVID-19, получили отрицательный результат контрольного тестирования. Их имена не указаны.