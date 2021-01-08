Большунов выиграл пятую подряд гонку на «Тур де Ски» и повторил рекорд Устюгова

Он преодолел дистанцию за 41 минуту 33,7 секунды. На финишной прямой он опередил итальянца Франческо де Фабиани (отставание — 1,8 секунды), третьим стал россиянин Алексей Червоткин (+3,7). Илья Семиков занял четвертое место (+6,7), Иван Якимушкин — пятое (+7,6), Андрей Мельниченко — седьмое (+9,6), Денис Спицов — 20-е (+32,0), Евгений Белов — 24-е (+48,1), Артем Мальцев — 27-е (+1.03,6), Александр Терентьев — 40-е (+2.29,2), Глеб Ретивых — 48-е (+4.07,6).

Большунов одержал пятую кряду победу на «Тур де Ски», повторив рекорд россиянина Сергея Устюгова 2017 года. Единственный раз ему не удалось стать лучшим 1 января в спринте, где он финишировал вторым.