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19:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россиянин Белов и швед Поромо обвиняют друг друга в нарушении правил во время гонки

Российский лыжник Евгений Белов обвинил шведа Виллиама Поромо во время масс-старта на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме.

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Источник: Спорт-Экспресс

Белов показал 24-й результат, по его словам, Поромо сломал ему палку.

— Поромо сломал мне палку, когда мы выехали на стадион, — цитирует Expressen Белова. — После этого моя гонка была испорчена. Я очень зол. После гонки мы еще не виделись и не разговаривали.

Сам Поромо считает, что правила нарушал россиянин.

— Белов наступил мне на лыжу палкой, и я упал, — пояснил швед. — Думаю, мы оба недовольны. Обсудим с ним ситуацию при встрече.

В результате судьи вынесли предупреждение шведу.

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