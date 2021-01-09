Наталья Непряева стала четвертой в спринте на «Тур де Ски»
ТАСС, 9 января. Российская лыжница Наталья Непряева заняла четвертое место в спринте классическим стилем на многодневке «Тур де Ски». Соревнования проходят в итальянском
ТАСС, 9 января. Российская лыжница Наталья Непряева заняла четвертое место в спринте классическим стилем на многодневке «Тур де Ски». Соревнования проходят в итальянском
Весь пьедестал заняли шведские спортсменки. Победу одержала Линн Сван, в финальном заезде она показала время 3 минуты 14,69 секунды, второе место заняла Майя Дальквист (+0,54), третье — Эмма Рибом (+0,84). Непряева отстала от победительницы на 1,60 секунды, Татьяна Сорина стала пятой (+1,97).
«Тур де Ски» завершится 10 января. От участия в соревновании