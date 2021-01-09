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17:08 (мск), источник: ТАСС

Наталья Непряева стала четвертой в спринте на «Тур де Ски»

ТАСС, 9 января. Российская лыжница Наталья Непряева заняла четвертое место в спринте классическим стилем на многодневке «Тур де Ски». Соревнования проходят в итальянском Валь-ди-Фьемме.

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Источник: РИА "Новости"

Весь пьедестал заняли шведские спортсменки. Победу одержала Линн Сван, в финальном заезде она показала время 3 минуты 14,69 секунды, второе место заняла Майя Дальквист (+0,54), третье — Эмма Рибом (+0,84). Непряева отстала от победительницы на 1,60 секунды, Татьяна Сорина стала пятой (+1,97).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тур де Ски» завершится 10 января. От участия в соревновании из-за пандемии отказалась сборная Норвегии.

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