Глеб Ретивых занял второе место в спринте на «Тур де Ски»
ТАСС, 9 января. Россиянин Глеб Ретивых стал вторым в спринте классическим стилем на лыжной многодневке «Тур де Ски». Соревнования проходят в итальянском
ТАСС, 9 января. Россиянин Глеб Ретивых стал вторым в спринте классическим стилем на лыжной многодневке «Тур де Ски». Соревнования проходят в итальянском
Лучшим стал швед Оскар Свенссон, который показал время 3 минуты 19,83 секунды. Отставание Ретивых составило 0,24 секунды. Третьим к финишу пришел россиянин Александр Большунов (+0,32). Артем Мальцев занял в финале последнее, шестое место (+3,15).
Илья Семиков, Андрей Мельниченко и Александр Терентьев выбыли в полуфинале, Алексей Червоткин и Евгений Белов — в четвертьфинале.
Днем ранее Большунов повторил рекорд «Тур де Ски», одержав пять побед подряд. По этому показателю он сравнялся с Сергеем Устюговым, который выиграл пять гонок кряду на многодневке 2017 года.
«Тур де Ски» завершится 10 января. От участия в соревновании