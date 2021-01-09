Первое поражение Большунова за 6 гонок. В спринте в Италии он взял бронзу, но даже не был лучшим из россиян
Серебро — у Глеба Ретивых.
Серебро — у Глеба Ретивых.
Когда год назад Международная лыжная федерация (FIS) представила новый формат «Тур де Ски», далеко не все остались довольны. Главной мишенью для критики стало решение реформировать финальный подъем на Альпе де Чермис, который вместо традиционного пасьюта стал гонкой с общего старта.
Потеряла ли многодневка
В женской квалификации лучшее время дня показала Линн Сван, всего 1,24 сек. ей уступила Татьяна Сорина. Также в четвертьфинал прошли Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина и Алиса Жамбалова.
У мужчин квалификацию выиграл Федерико Пеллегрино, Александр Терентьев стал вторым (+1,79 сек.). Помимо Терентьева, в следующую стадию отобрались Александр Большунов, Глеб Ретивых, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Артем Мальцев и Алексей Червоткин.
Наталья Непряева бежала в первом четвертьфинале — вместе со Сван и одним из лучших спринтеров мира Анамарией Лампич. Практически весь забег россиянка провела на 1-м месте, шла очень уверенно и уступила Сван и Лампич лишь на финишной прямой. Но все равно прошла в полуфинал — как
Ступак, как и Непряева, с первых же метров задала высокий темп, вскоре пропустила вперед Йоханну Матинтало. На последнем повороте Ступак чуть споткнулась и, казалось, сбилась с ритма, но соперницы убежать от россиянки не успели: Юлия накатила на финиш и приехала сразу за Надин Фендрих.
Мацокина и Жамбалова остановились на стадии четвертьфинала — в отличие от Сориной, которая провела образцовый забег: Татьяна сразу задала высоченный темп, поддержать который удалось лишь Кристе Пармякоски. На финише финка россиянку обошла, но это было уже неважно.
В первом мужском четвертьфинале бежало сразу три россиянина, в следующую стадию прошел только Большунов: почти весь забег впереди был Евгений Белов, Сан Саныч и Оскар Свенссон работали за ним.
На финишной прямой лучше всех сработали лыжи у Свенссона и Большунова, Белов стал третьим, однако забег был не самым быстрым.
Терентьев и Мельниченко — главные герои второго четвертьфинала: Александр весь забег провел на 1-м месте, а Андрей за 100 метров до финиша поднялся с 4-й позиции на 2-ю. Шикарную работу на финишной прямой показали и Ретивых с Семиковым.
Заключительный четвертьфинал сенсационно и обидно выбил из борьбы Ивана Якимушкина: перед финальным поворотом лыжники дружно встали, первым не выдержал Франческо Де Фабини, за ним рванул Вильям Порома, но не удержался на ногах. В итоге первым финишировал Мальцев, а Якимушкин, которому пришлось объезжать шведа, потерял слишком много секунд и лишился шансов улучшить свои позиции в тотале.
По именам первый женский полуфинал был просто убийственным: Сван, Лампич, Фендрих, Сундлинг, Рибом и Ступак. Юлия пыталась дергать соперниц, лидировала вплоть до последнего поворота, но на финише стала только 4-й.
Во втором забеге темп долгое время задавала Сорина, на второй половине дистанции вперед вышла Непряева. На финальном повороте российский дуэт разбила Майя Дальквист, которая выехала на соседнюю лыжню. В створе шведка опередила Непряеву, Сорина, работавшая за ней, стала 4-й. Но по времени также отобралась в финал.
В мужских полуфиналах участвовало 6 россиянин, в финал прошли трое. Как и в большинстве сегодняшних забегов, все решил предфинишный бугорок: в первом забеге Мельниченко заехал на него первым, но на спуске его обошли Свенссон, Ретивых и Большунов. Во втором забеге первым бугорок покорил Пелелгрино, однако уступил финишную разножку Мальцеву.
Женский финал начался под диктовку Кристы Пярмякоски, затем ее обошли Непряева и Сорина. За 100 метров до бугорка Непряева создала себе
У мужчин с первых метров в лидеры вышел Большунов, за ним работали Ретивых и Пеллегрино. На заключительном повороте Сан Саныч скорость сбавил, лыжники остановились и поравнялись. Первым рванул Свенссон, за ним устремился Пеллегрино. В итоге швед финишировал 1-м, Большунов на бугорке итальянца обошел и, казалось, станет 2-м, но в створе его обошел Ретивых.
Завтра лыжников ждет подъем на Альпе де Чермис. И если с победителями многодневки
Владимир Афанасьев