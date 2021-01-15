Лучший лыжник России и мира может перейти в биатлон: на это намекнул его отец

Александр Большунов подсадил всех нас на свои постоянные победы. Поэтому невинный вопрос коллег про переход в биатлон вызвал у общественности весь спектр эмоций. Все дело в том, что Сан Саныч не отрицает подобного расклада в будущем, когда решит все свои проблемы в лыжных гонках (золотые медали ЧМ и ОИ).

Шведы тут же допустили, что он пойдет по пути Стины Нильссон, которая увидела в биатлоне для себя новый вызов. Большунова уже ждет Себастьян Самуэльссон (неутомимый критик России и нашего допингового прошлого). Да и сравнения с Анфисой Резцовой и Дениз Херрман, которые успешно влились в новый вид спорта, не заставили себя ждать. Когда отец Большунова рассказал, что у сына все отлично со стрельбой, эту идею поддержало еще больше людей.

«Давным-давно я ему говорил: «Сань, нужно в биатлон». Он, между прочим, стреляет прекрасно. У него и оружие свое есть. Он был еще маленьким, мы ходили на лыжах, и я его настраивал на биатлон. Но это затратный вид спорта, и тогда у нас не получилось. Я ему говорил: «Сынок, добьешься в лыжах того, чего желаешь, а там можно перейти в биатлон».

Этот разговор у нас был давно. Это жизнь, и по ее течению людям свойственно вносить какие-то коррективы. Время покажет, — рассказал Александр Большунов-старший «РИА Новости».

Определенная логика в этом есть. Большунову всего 24 года, он близок к тому, чтобы закрыть все свои пунктики уже на Олимпиаде-2022. Неизвестно, будет ли у него такая же мотивация, как у Мартена Фуркада, который выиграл в биатлоне все, и по несколько раз. Сейчас больше вероятность того, что амбициозный лыжник пойдет по подобному пути — в своем виде спорта. Его эмоции после выигранного второй раз подряд «Тур де Ски» говорят об этом.

Большунов искренне радуется каждой своей победе. Пока у него нет и тени усталости от однообразных стартов. Он хочет соревноваться даже больше, чем может предложить календарь федерации (FIS). Да и сколько еще непобитых рекордов. Сан Саныч реально претендует на то, чтобы стать великим лыжником, которого история еще не знала.

Если допустить, что лыжные гонки все же наскучат ему, биатлон может стать новым вызовом. Вот только там одного крутого хода по дистанции не всегда бывает достаточно.

Это даже Йоханнес Бе прекрасно знает. Да и все мы понимаем, что до конца верить словам отца Большунова не стоит. Все же Сан Саныч не проводит каждый день с винтовкой в руках, развлекаясь в перерывах между лыжными стартами. Всему придется учиться заново. Но можете не сомневаться: Большунов, если решит перейти в биатлон, не успокоится и будет тренироваться до посинения. Уж слишком он любит быть лучшим.

Рискнуть и уйти с насиженного места Большунова может заставить не только скука от лыжных гонок, но и деньги. Все мы знаем, что биатлонисты зарабатывают больше. Сложно вспомнить, является ли важным денежный вопрос для Сан Саныча (кажется, об этом его никто не спрашивал еще), но если это допустить, то переход точно будет того стоить. Например, в прошлом сезоне Бе заработал за сезон €320,8 тысяч, а Большунов — €158 тысяч. При этом норвежец позволял себе даже этапы Кубка мира пропускать, а россиянин пахал весь год без остановки. Правда, в биатлоне был чемпионат мира. Да и чтобы столько зарабатывать, Большунову нужно быть таким же топовым гонщиком и в биатлоне. С этим могут возникнуть трудности.