Время первых. Этап КМ по фристайлу открыл международные старты в России в 2021 году

«От имени Минспорта РФ приветствую вас на празднике зимнего вида спорта, выражаю признательность руководству Ярославской области за высокий уровень организации соревнований, — сказал на открытии этапа министр спорта РФ Олег Матыцин. — Хочу поблагодарить Международную федерацию лыжного спорта (FIS) и все международные федерации, которые приехали в Россию, за доверие. Россия всегда есть и будет открытой страной, которая будет готова обеспечить проведение соревнований самого высокого уровня. Желаю всем спортсменам побед и здоровья».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ce26282caa83216b0fb7" data-vnd="ce26282caa83216b0fb7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ce26282caa83216b0fb7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Российские спортсмены завоевали три медали — в мужском зачете лучший результат показал Максим Буров, второе место занял Павел Кротов, третьим стал швейцарец Ноэ Рот. Бронзовую медаль у женщин выиграла россиянка Любовь Никитина. Победительницей стала австралийка Лора Пил, второе место заняла американка Эшли Колдуэлл.

«Мы довольны результатом, ярославский этап Кубка мира провели на высоком уровне, в том числе по результатам, — сказал глава Федерации фристайла России Алексей Курашов. — Всегда стараемся завоевать максимум медалей, но это спорт. Доволен и выступлением ребят, и выступлением девочек. Нашей 16-летней Насте Прытковой, которая не вышла в суперфинал, не стоит расстраиваться, она еще молодая, у нее все впереди».

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Без зрителей

В воскресенье в Подолино пройдет этап Кубка мира по лыжной акробатике в командном зачете. По словам победителя индивидуальных соревнований Бурова, сегодняшний успех только добавит ему мотивации.

«Переживал после прыжка, думал, что скажут судьи. Получил высокую оценку, рад этому, прыгнул неплохо, но бывало и лучше, — сказал Буров. — Но эта победа добавит мотивации на командные соревнования».

Спортсмен выразил сожаление, что из-за мер безопасности в связи с распространением коронавируса на соревнования не смогли прийти зрители. «Это моя вторая золотая медаль в сезоне, но особенно классно выиграть ее в родном Ярославле. Жалко, что соревнования прошли без зрителей. Хотелось, чтобы побольше народу увидели, что такое фристайл», — отметил Буров.

В соответствии с требованиями FIS и Роспотребнадзора все спортсмены раз в три дня сдают тесты на коронавирус. Такие же тесты делают сотрудники команд, персонал и организаторы соревнований.

По словам старшего тренера сборной России Александра Понгильского, и спортсмены, и тренерский штаб уже привыкли к необходимым антикоронавирусным мерам, хотя некоторые неудобства они все же доставляют. «Маска мешает руководить процессом, приходится сильнее напрягаться, кричать, ведь через маску ребятам хуже слышны мои слова. Все эти антиковидные меры, маски, тесты мы просто приняли как данность, обязанность, уже как с утра зубы почистить. У нас же кроме ПЦР-тестов еще допинг-контроль, много всего еще», — рассказал Понгильский.

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Два домашних этапа

После командных соревнований и дня отдыха все спортсмены отправятся в Москву, где уже 23 января на Воробьевых горах пройдет следующий этап Кубка мира. Причем в столице логистика позволяет допустить на трибуны ограниченное количество болельщиков.

«Мы не расслабляемся, впереди еще один домашний этап Кубка мира — московский. Мы сделали такое “Золотое кольцо” — два этапа подряд: Ярославль и Москва. Чтобы спортсмены, которые приезжают к нам из других стран, могли не только получить максимум очков, но и увидеть Россию — с соревновательной, культурной и исторической точки зрения», — рассказал Курашов.