Лыжник Устюгов включен в состав сборной России на этапы Кубка мира в Лахти и Фалуне

В воскресенье Устюгов, представляющий на российских стартах ХМАО, на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке выиграл гонку преследования на 15 км свободным стилем с почти трехминутным преимуществом над серебряным призером. В пятницу в классической гонке на 15 км он был вторым, а днем ранее первенствовал в классическом спринте.

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«Вопрос его участия в ближайших этапах Кубка мира в Лахти и Фалуне уже решен, Устюгов включен в состав сборной России, и ему очень важно выступать и показывать результаты, — заметил Крянин. — Понятно, что после перенесенной болезни добиться этого будет сложнее. Да, конкуренция в сборной России очень большая, но он все равно должен доказывать, что остается неслабым лыжником. Все в его руках и ногах».

«Сергей хорошо показал себя в Кирово-Чепецке, движения во время гонок были очень неплохие, — продолжил собеседник ТАСС. — Теперь надо посмотреть, как он будет выглядеть в очной борьбе. Во время первой гонки у него еще болела голова, а сейчас вроде полегче стало. Я думаю, с каждым стартом последствия болезни будут уменьшаться, но сегодня у него самочувствие было более-менее нормальным, спортсмен доказал, что может держать скорость».

По мнению Крянина, Устюгову нужно выступить на 10−12 стартах, чтобы набрать оптимальную форму. «Гонки в рамках Кубка России ему оказались очень кстати. Сегодняшняя гонка доказала, что Сергей не халявил, а выкладывался по полной», — отметил тренер.