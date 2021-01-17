Лыжник Устюгов включен в состав сборной России на этапы Кубка мира в Лахти и Фалуне
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, пропустивший
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, пропустивший
В воскресенье Устюгов, представляющий на российских стартах ХМАО, на этапе Кубка России в
«Вопрос его участия в ближайших этапах Кубка мира в Лахти и Фалуне уже решен, Устюгов включен в состав сборной России, и ему очень важно выступать и показывать результаты, — заметил Крянин. — Понятно, что после перенесенной болезни добиться этого будет сложнее. Да, конкуренция в сборной России очень большая, но он все равно должен доказывать, что остается неслабым лыжником. Все в его руках и ногах».
«Сергей хорошо показал себя в
По мнению Крянина, Устюгову нужно выступить на 10−12 стартах, чтобы набрать оптимальную форму. «Гонки в рамках Кубка России ему оказались очень кстати. Сегодняшняя гонка доказала, что Сергей не халявил, а выкладывался по полной», — отметил тренер.
«Мне сложно сейчас прогнозировать, какой результат он покажет на ближайших международных стартах, но, конечно, я верю, что у Сергея все получится. Будем надеяться на первые места, а как иначе?» — заключил собеседник ТАСС.