Максим Буров одержал вторую победу на этапе Кубка мира по фристайлу в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Россиянин Максим Буров стал лучшим в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Ярославле.
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Россиянин Максим Буров стал лучшим в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Ярославле.
Он показал результат 125,34 балла, днем ранее Буров также одержал победу. Вторым стал россиянин Станислав Никитин (123,98), третьим — канадец Льюис Ирвинг (120,36).
Буров является чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства 2019 года, также он завоевал золотую и бронзовую медали на Универсиаде, которая проходила в Красноярске в том же году.
Этап Кубка мира завершится в воскресенье.